Từng đối đầu căng thẳng hậu chia tay, nay Việt Anh cầu chúc vợ cũ sớm tái hôn và hứa đi 1 cây vàng, lời phản hồi sau đó mới bất ngờ

Hậu trường 11/05/2022 14:13

Sau những ồn ào ngỡ tưởng không nhìn mặt, nay Việt Anh và vợ cũ đã làm hòa và trở thành những người bạn thân thiết.

Diễn viên Việt Anh và câu chuyện hậu ly hôn lùm xùm với vợ cũ Hương Trần đã diễn ra cách đây 3 năm, nhưng đến nay vẫn khiến nhiều khán giả khó có thể quên. Song, bỏ qua tất cả, họ trở thành những người bạn thân thiết để cùng nhau chăm sóc cậu con trai chung.

Mới đây, khi Hương Trần đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, Việt Anh thậm chí đã vào bình luận thúc giục cô mau sớm tái hôn. "Đi lấy chồng nhanh đi để anh còn mừng phong bì", nam diễn viên viết.

Từng đối đầu căng thẳng hậu chia tay, nay Việt Anh cầu chúc vợ cũ sớm tái hôn và hứa đi 1 cây vàng, lời phản hồi sau đó mới bất ngờ - Ảnh 1
Việt Anh mong vợ cũ tìm được hạnh phúc mới. Ảnh: FBNV

Có thể, anh mong người phụ nữ đã từng đi qua cuộc đời mình sẽ hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Dù không còn là gì của nhau, nhưng cô vẫn là mẹ của con trai anh. Qua lời chúc này của Việt Anh gửi đến vợ cũ, có thể thấy nam diễn viên không phải là người ích kỷ hay có tư tưởng "sợ con ở với cha dượng".

Sau lời thúc giục về chuyện tái hôn của chồng cũ, Hương Trần hóm hỉnh đáp lại: "Haha em vẫn đang tuyển người yêu nhé, nhưng dự định năm nay. Hay cứ cho em ứng trươc đi".

Nam diễn viên Người phán xử cũng không ngại công khai số tiền anh dự định đi cưới vợ cũ: "Giải ngân theo tiến độ, đi lấy chồng anh mừng 1 cây vàng 999 nhé".

Từng đối đầu căng thẳng hậu chia tay, nay Việt Anh cầu chúc vợ cũ sớm tái hôn và hứa đi 1 cây vàng, lời phản hồi sau đó mới bất ngờ - Ảnh 2
Từng đối đầu căng thẳng hậu chia tay, nay Việt Anh cầu chúc vợ cũ sớm tái hôn và hứa đi 1 cây vàng, lời phản hồi sau đó mới bất ngờ - Ảnh 3
Nam diễn viên "Người phán xử" hứa sẽ đi mừng 1 cây vàng nếu vợ cũ tái hôn. Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bình luận, người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách ứng xử văn minh của Việt Anh và vợ cũ hậu ly hôn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra tiếc nuối khi đường tình duyên của họ quá ngắn ngủi.

Từng đối đầu căng thẳng hậu chia tay, nay Việt Anh cầu chúc vợ cũ sớm tái hôn và hứa đi 1 cây vàng, lời phản hồi sau đó mới bất ngờ - Ảnh 4
Cả hai làm bạn sau ly hôn và cùng nhau chăm sóc cậu con trai chung. Ảnh: FBNV

Diễn viên Việt Anh và vợ thứ 2 - Hương Trần từng có 7 năm gắn bó và có một bé trai kháu khỉnh trước khi "đường ai nấy đi" vào tháng 6/2019. 

Sau khi thông báo ly hôn, cặp đôi xảy ra nhiều ồn ào, đấu tố. Nếu như Việt Anh lấp lửng ý định giành quyền nuôi con, Hương Trần lên mạng chỉ trích. 

Tới đầu năm 2020, nam diễn viên Người Phán Xử xác nhận đã bình thường hóa mối quan hệ với vợ cũ, cả hai đã có thể ngồi xuống nói chuyện vì tương lai của con. 

Tháng 9/2020, Việt Anh - Hương Trần gây chú ý khi tổ chức tiệc kỷ niệm 1 năm rưỡi ly hôn. Nam diễn viên dành cho vợ cũ nhiều lời hay ý đẹp, mong cô sớm tìm được hạnh phúc mới.

Trở thành những người bạn, họ thoải mái trong cách ứng xử, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

Thời gian qua, nam diễn viên vướng nghi vấn đang hẹn hò với "cá sấu chúa" Quỳnh Nga. Tuy nhiên, anh không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

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