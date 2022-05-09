Liên tục được ghép đôi với nhiều bông hồng xinh đẹp nhưng đây là 2 mỹ nhân nổi tiếng nhất vướng vào tin đồn hẹn hò với Việt Anh

Việt Anh là một trong những nam diễn viên cứ đóng phim nào là y như rằng bị ghép cặp với nữ diễn viên đó.

Diễn viên Việt Anh là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ và là ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ điện ảnh VTV. Anh đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật với loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Chạy án, Người phán xử, Khi đàn chim trở về, Mê cung... Diễn xuất tự nhiên và có thể nhập tâm vào từng vai diễn đòi hỏi những yêu cầu khác nhau là điều khiến netizen cực kỳ ngưỡng mộ về anh chàng. Nam diễn viên Việt Anh - Ảnh: Internet Tuy nhiên, không biết nhờ vào tài diễn xuất đỉnh cao của mình hay không mà mỗi lần anh tham gia cùng bạn diễn nào, cũng đều được người hâm mộ ghép đôi với người đó vì phản ứng hóa học họ tạo ra rất thu hút người xem. Đáng chú ý nhất trong số đó, phải là 2 nữ diễn viên sau đây. Thậm chí, có người còn bị soi ra hint liên tục hẹn hò với anh chàng.

Lã Thanh Huyền Mới đây, bộ phim ''Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ'' do Việt Anh thủ vai chính đã chính thức ra mắt khán giả. Tuy nhiên, điều người hâm mộ quan tâm chính là sự xuất hiện của Lã Thanh Huyền, người đóng cặp cùng nam diễn viên nổi tiếng. Việt Anh và Thanh Huyền - Ảnh: Internet Thanh Huyền bất ngờ gọi Việt Anh là ''chồng'' ngay trên MXH - Ảnh: chụp màn hình Được biết, cả 2 là bạn bè thân thiết, đồng thời cũng là đồng nghiệp lâu năm. Trên trang cá nhân nam diễn viên khá thoải mái chia sẻ hình ảnh cùng cô nàng. Cặp đôi còn bị phát hiện ''thả thính'' nhau trên MXH. Chính vì vậy, mà netizen đã dấy lên nghi vấn về việc Việt Anh và Thanh Huyền đang có mối quan hệ trên mức tình bạn với nhau.

Lã Thanh Huyền bên cạnh ông xã - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cũng theo một số bộ phận netizen cho rằng việc cả 2 người đến với nhau là chuyện không thể bởi lẽ Thanh Huyền đã có ông xã hơn mình đến 12 tuổi và những hành động tương tác với nhau trên MXH chẳng qua chỉ là chiêu trò để PR cho phim mới của cặp đôi. Quỳnh Nga Việt Anh và Quỳnh Nga - Ảnh: Internet Trái ngược với Lã Thanh Huyền, ''cá sấu chúa'' Quỳnh Nga chính là người vướng vào tin đồn hẹn hò nhiều nhất với nam diễn viên sinh năm 1981. Cụ thể, sau nhiều dự án phim đóng chung, cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga được netizen tích cực "đẩy thuyền" vì độ ăn ý, hợp nhau cũng như có loạt cử chỉ "trên mức tình bạn". Dù cho cả 2 liên tục phủ nhận thông tin trên, nhưng vẫn bị các thánh soi tìm ra hint cả 2 đang bí mật hẹn hò với nhau. Cả 2 liên tục bị bắt gặp đi chơi riêng với nhau - Ảnh: Internet Trong 2 mỹ nhân vừa nêu ở trên, Quỳnh Nga dĩ nhiên là cái tên được netizen đẩy thuyền nhất với nam diễn viên. Tuy nhiên, cả 2 vẫn như đã nói ở trên vẫn đang giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ thông báo nào xác nhận về chuyện này.

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