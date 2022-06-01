Quý tử 5 tuổi bướng nhất nhì lớp, Việt Anh yêu cầu vợ cũ chấn chỉnh ngay bởi sợ điều này trong tương lai

Hậu trường 01/06/2022 10:08

Dù con trai mới 5 tuổi, nhưng Việt Anh và vợ cũ đã phải uốn nắn tính bướng bỉnh của con từ nhỏ, vì sợ sau này sẽ bị phụ huynh khác mắng vốn.

Bé Đậu Đậu - con trai chung của Việt Anh và người vợ thứ hai Hương Trần - nay nay đã lên 5 tuổi. Dù bố mẹ đã ly hôn, nhưng Đậu Đậu vẫn may mắn nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Thông qua những hình ảnh được bố ẹm chia sẻ, có thể thấy dù mới lên 5, nhưng quý tử nhà Việt Anh đã cao lớn vượt bậc so với những bạn bè cùng trang lứa. Chính nam diễn viên cũng từng nhắc vợ cũ nên kìm chế thực đơn của con trai, vì lo sợ cậu bé sẽ tăng cân mất kiểm soát.

Quý tử 5 tuổi bướng nhất nhì lớp, Việt Anh yêu cầu vợ cũ chấn chỉnh ngay bởi sợ điều này trong tương lai - Ảnh 1
Việt Anh và quý tử. Ảnh: FBNV

 

Càng lớn, Đậu Đậu càng trổ nét giống người bố diễn viên của mình và được dự đoán sẽ điển trai không kém cạnh đấng sinh thành. Trong giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn, Đậu Đậu còn tinh nghịch, lém lỉnh khiến mẹ phải "đau đầu".

Quý tử 5 tuổi bướng nhất nhì lớp, Việt Anh yêu cầu vợ cũ chấn chỉnh ngay bởi sợ điều này trong tương lai - Ảnh 2
Quý tử 5 tuổi bướng nhất nhì lớp, Việt Anh yêu cầu vợ cũ chấn chỉnh ngay bởi sợ điều này trong tương lai - Ảnh 3
Mới lên 5 tuổi nhưng con trai Việt Anh đã cao lớn vượt bậc. Ảnh: FB Huong Tran

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Trần than phiền con trai bướng nhất nhì lớp. "Nhanh quá, vèo một phát đã lớn tướng thế này rùi cơ. Bướng đại ca nhất nhì lớp, mẹ tẩn cho đều đặn mà vẫn không ăn thua". Lập tức, Việt Anh đã để lại bình luận tương tác với vợ cũ khi bày tỏ quan điểm rằng: "Phải làm mềm tính ngay, bố rất ngại đi xin lỗi phụ huynh lắm đấy nhé".

Quý tử 5 tuổi bướng nhất nhì lớp, Việt Anh yêu cầu vợ cũ chấn chỉnh ngay bởi sợ điều này trong tương lai - Ảnh 4
Việt Anh đề nghị vợ cũ chỉnh tính cách này của quý tử vì sợ bị họp phụ huynh. Ảnh: Chụp màn hình

 

Nhiều cư dân mạng trêu Việt Anh là quý tử của anh có tính cách tương đồng với những nhân vật mà bố từng đảm nhận trước đó như Phan Hải hay Mai Hồng Vũ.... Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến mối quan hệ văn minh, tốt đẹp của diễn viên Việt Anh và vợ cũ.

Quý tử 5 tuổi bướng nhất nhì lớp, Việt Anh yêu cầu vợ cũ chấn chỉnh ngay bởi sợ điều này trong tương lai - Ảnh 5
Những ngày đặc biệt của con trai, Việt Anh và vợ cũ đều xum vầy để cậu bé không bị thiệt thòi tình cảm. Ảnh: FBNV

 

Việt Anh và Hương Trần ly hôn tháng 6/2019 trong tình trạng căng thẳng, gần như không nói chuyện, liên lạc với nhau và chỉ trao đổi về các vấn đề của bé Đậu khi cần. Họ mất một năm rưỡi mới thôi oán trách, giận hơn và cùng bình tĩnh tìm ra tiếng nói chung.

Vì muốn hạn chế tối đa sự thiệt thòi cho con, nam diễn viên Người phán xử là người chủ động nhún nhường, hòa hợp với vợ cũ. Cả hai thống nhất bỏ qua cái tôi và ích kỷ của bản thân để mang đến cho con cuộc sống hạnh phúc. Chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội nhưng Việt Anh và Hương Trần đều khẳng định sẽ không quay lại với nhau.

 

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