Chia tay đã lâu nhưng Việt Anh vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với vợ cũ, còn liên tục làm hành động này khiến nhiều người bất ngờ

Ly hôn đã lâu nhưng Việt Anh vẫn luôn vào trang FB vợ cũ để nhắc nhở việc chăm con.

Được xem là một trong những nam diễn viên có sức hút nhất nhì trên màn ảnh Việt Nam khi luôn là cái tên được xướng lên tại rất nhiều giải thưởng khác nhau trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Có được thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Việt Anh lại luôn gặp trắc trở. Nam diễn viên Việt Anh - Ảnh: Internet Cụ thể dù đã trải qua 2 đời vợ nhưng nam diễn viên vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn khi luôn bị đứt gãy giữa chừng, ở lần thứ nhất nam tài tử kết hôn với Thùy Linh và có cho mình một bé gái xinh đẹp tên Song Anh nhưng mối quan hệ của cả 2 nhanh chóng kết thúc. Thậm chí, vợ cũ "tố" Việt Anh rằng thời điểm mới ra nước ngoài, chị có nhờ chồng chu cấp để đóng học phí cho con nhưng bị anh thẳng thừng từ chối. Khi bị hỏi tại sao không trả lời tin nhắn của con, Việt Anh cho biết là do tin nhắn bị trôi.

Việt Anh và Thùy Linh thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Được biết hiện tại, Song Anh vẫn đang có cuộc sống bình yên với mẹ và bố dượng ở Canada. Việt Anh thừa nhận rất khó để biết được thông tin, hình ảnh của con gái lúc này. Bước sang cuộc hôn nhân thứ 2 với Hương Trần, cặp đôi đã có với nhau 7 năm sinh sống hạnh phúc và cũng đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, cũng giống như lần đầu Việt Anh cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn khi phải nói lời chia tay với cô vợ kém mình 8 tuổi.

Việt Anh và Hương Trần dù ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau - Ảnh: Internet Sau khi chia tay người vợ thứ 2, Việt Anh thừa nhận bản thân đã ứng xử văn minh hơn so với lần đầu. Anh quyết định cùng vợ làm bạn, chung tay nuôi lớn, chịu trách nhiệm với con. Bằng chứng là mới đây trên trang MXH của vợ cũ, anh chàng liên tục có những dòng bình luận như nhắc nhở Hương Trần nên chăm con như thế nào,... Bài đăng của Hương Trần trên MXH - Ảnh: chụp màn hình Dòng bình luận nhắc khéo vợ cũ trong việc chăm sóc con của nam diễn viên - Ảnh: chụp màn hình Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Việt Anh cho biết bản thân đã nhận ra rất nhiều sai lầm, thiếu sót khi làm chồng, làm cha trong quá khứ. Điều đó khiến anh chỉ muốn vun đắp, làm tốt trách nhiệm của mình khi có cơ hội.

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