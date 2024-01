'Búp bê sống Thanh Hóa' Thiều Bảo Trâm sở hữu vóc dáng 'căng đét', không mỡ thừa chỉ với 3 thói quen hằng ngày

Nói đến việc tập thể dục, chắc chắn Thiều Bảo Trâm không thua kém những mỹ nhân Vbiz. Cô lựa chọn bộ môn yoga để tăng độ dẻo dai hay chạy bộ để đốt cháy calo, giúp cơ thể trở nên săn chắc, thon gọn. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên tập nhảy vũ đạo - đây cũng là bộ môn có hiệu quả đáng kể trong việc đốt cháy calo, hỗ trợ tăng cơ giảm mỡ hiệu quả.

Ngoài ra, thời gian gần đây, Thiều Bảo Trâm rất kiên trì, chăm chỉ trong việc tập gym để body săn chắc, 3 vòng nảy nở, quyến rũ. Cô từng khiến không ít người trầm trồ với cơ bụng 6 múi khi thực hiện động tác siết cơ bụng. Thiều Bảo Trâm cũng chia sẻ cô thích nhất tập cardio vì có thể đốt được calo dư thừa để giảm mỡ.

Để làn da luôn mịn màng, trẻ trung ở tuổi 30 thì Thiều Bảo Trâm luôn duy trì thói quen sống lành mạnh. Nữ ca sĩ hạn chế thức đêm, cố gắng ngủ đủ giấc để da dẻ luôn hồng hào, tươi tắn.

Cô nàng thường xuyên cập nhật về các chế độ ăn uống trên trang cá nhân

Đáng chú ý, vừa qua, Thiều Bảo Trâm chính thức trở lại đường đua Vpop với sản phẩm mới mang tên “Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm”. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, kết hợp cùng âm nhạc từ hai nhà sản xuất Only C và 2Pillz với giai điệu Pop Dance sôi động, trẻ trung và bắt tai. MV “Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm” do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc sáng tạo Denis Đặng thực hiện cũng truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình yêu qua những hình ảnh đẹp như mơ, lấy cảm hứng từ nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite.