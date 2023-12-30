Hồ Ngọc Hà gây xôn xao với hình ảnh buồn bã như sắp khóc: Đội mũ sụp xuống, che gần hết gương mặt

Mới đây, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người hâm mộ xôn xao khi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh mới.

Trên trang cá nhân mới đây, Hồ Ngọc Hà khiến cư dân mạng xôn xao khi nữ ca sĩ xuất hiện trong hình ảnh đội mũ sụp xuống, che gần hết gương mặt. Điều đang nói, nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng tâm trạng, thỉnh thoảng còn run người như đang khóc. Hình ảnh Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm của khán giả

Vì đoạn clip chỉ kéo dài vài giây, nên không rõ chuyện gì đã xảy ra với Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên sau đó, nữ ca sĩ đã đăng tải thêm những đoạn video vui chơi của hai nhóc tì Lisa và Leon, thế nên người hâm mộ đã có thể an tâm hơn. Nữ ca sĩ đã đăng tải thêm những đoạn video vui chơi của hai nhóc tì Lisa và Leon Trước đó, vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã đón Giáng sinh cùng bố mẹ 2 bên và các con tại Hà Nội. Thông qua loạt ảnh được chia sẻ thì cũng có thể thấy cả gia đình đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian vô cùng vui vẻ tại đây.

Vào đầu tháng 12 vừa qua, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ khoảnh khắc bố mẹ chồng từ Thụy Điển sang Việt Nam thăm 2 vợ chồng cô cùng cặp song sinh Lisa và Leon. Hai bé khi gặp ông bà vô cùng phấn khích và vui vẻ. Cặp sinh đôi đã vô cùng mừng rỡ khi gặp lại ông bà nội sau nhiều tháng xa cách. Năm nay, đại gia đình Hồ Ngọc Hà cùng nhau đón Noel ở Hà Nội Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà nhiều lần tâm sự về mối quan hệ giữa mình và bố mẹ chồng. Hồ Ngọc Hà cho biết bố mẹ chồng đã lớn tuổi nhưng rất yêu thương con dâu và các cháu. Được biết bố chồng Hồ Ngọc Hà đã ngoài 80 tuổi còn mẹ chồng cũng ngoài 70. Dù tuổi cao phải đi lại vất vả nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc ông bà đi thăm thú con cháu. Bố mẹ chồng cũng không bao giờ quên gửi lời chúc mừng đến con cháu trong nhà vào những ngày đặc biệt.

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