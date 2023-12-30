Con gái Phi Nhung khoe món quà thuở nhỏ tặng mẹ, tiết lộ cuộc sống thay đổi sau khi mẹ qua đời

Hậu trường 30/12/2023 20:19

Trên trang cá nhân của mình, con gái Phi Nhung - Wendy Phạm đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý.

Trên trang cá nhân mới đây, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung đăng tải món quà tự tay làm tặng mẹ. Wendy viết: "Trông hai năm nay đời của tụi con vẫn tiếp tục thay đổi. Cả nhà chuẩn bị theo dõi bước kế tiếp của con nhé. Đĩa con làm cho mẹ lúc hồi nhỏ với một chút hũ ngôi sao của mẹ". 

Con gái Phi Nhung đính kèm hình ảnh những món quà mà lúc sinh thời mẹ tặng cho mình và cả quà mình làm tặng mẹ. Đó là những món đồ đơn giản bình dị nhưng đậm tình mẫu tử thiêng liêng. Đặc biệt, con gái Phi Nhung dành hẳn một góc nhỏ để lưu giữ mọi kỉ vật của mẹ mình. Cô thường xuyên lau dọn nên mọi thứ trông còn mới nguyên.

Con gái Phi Nhung khoe món quà thuở nhỏ tặng mẹ, tiết lộ cuộc sống thay đổi sau khi mẹ qua đời - Ảnh 1Con gái Phi Nhung khoe món quà thuở nhỏ tặng mẹ, tiết lộ cuộc sống thay đổi sau khi mẹ qua đời - Ảnh 2Con gái Phi Nhung khoe món quà thuở nhỏ tặng mẹ, tiết lộ cuộc sống thay đổi sau khi mẹ qua đời - Ảnh 3
Con gái Phi Nhung khoe món quà thuở nhỏ tặng mẹ, dân tình xúc động vì lời nhắn nhủ

Sau khi mẹ qua đời, con gái Phi Nhung cố gắng làm mọi việc cũng như tâm nguyện dang dở của đấng sinh thành. Cô và ông xã cố gắng chu toàn cuộc sống, chăm sóc cho hai nhóc tì của mình mà không dựa dẫm vào ai. Cô cũng gửi tiền về chăm sóc cho các em nuôi của mình đang ở tại chùa.

Bên cạnh đó, thời gian rảnh, Wendy Phạm cùng chồng và các con sẽ đến chùa để viếng thăm cũng như cầu nguyện cho cố ca sĩ Phi Nhung.

Trước đó, vào tháng 9/2021, NS Phi Nhung vĩnh viễn ra đi ở tuổi 51 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh Covid-19. Sau khi cố nghệ sĩ qua đời, cuộc sống của Wendy Phạm - con gái ruột của Phi Nhung tại Mỹ nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Con gái Phi Nhung khoe món quà thuở nhỏ tặng mẹ, tiết lộ cuộc sống thay đổi sau khi mẹ qua đời - Ảnh 4Con gái Phi Nhung khoe món quà thuở nhỏ tặng mẹ, tiết lộ cuộc sống thay đổi sau khi mẹ qua đời - Ảnh 5
Phi Nhung không chiều chuộng mà nghiêm khắc với Wendy

Wendy Phạm sinh năm 1992, từng tốt nghiệp chuyên ngành Y tá tại Mỹ và trở thành thạc sĩ Y khoa. Năm 2017 ca sĩ Phi Nhung công bố hình ảnh con gái khiến công chúng bất ngờ vì chưa từng nghe nói Phi Nhung có con. Phi Nhung chia sẻ rằng cả cô và con gái đều muốn một cuộc sống bình yên như bao nhiêu người khác nên không công khai mối quan hệ. Wendy Phạm từng xuất hiện trong MV Áo xanh của mẹ ruột.

Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên cạnh chồng và hai con trai. 

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Từ khóa:   con gái Phi Nhung Wendy Phạm Cố nghệ sĩ Phi Nhung

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