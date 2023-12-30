Thành tích của người đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế: Kẻ khóc, người cười

Hậu trường 30/12/2023 16:10

Năm 2023, Việt Nam có 6 đại diện tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế lớn, bao gồm: Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Liên lục địa.

Sắc đẹp Việt có sự thăng hạng trên bản đồ nhan sắc thế giới năm 2023 với nhiều thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, một số đại diện cũng gặp không ít ồn ào. Theo bảng xếp hạng Country of the year 2023 (Cường quốc hoa hậu của năm) từ chuyên trang Global Beauties, Việt Nam xếp thứ 9, sau các quốc gia khác như: Peru, Venezuela, Thái Lan, Philippines. 

Đại diện mở đầu thuận lợi cho sắc đẹp Việt Nam là Đặng Thanh Ngân với danh hiệu á hậu 4 Miss Supranational vào tháng 7/2023. Khi được công bố thi Hoa hậu Siêu quốc gia, Thanh Ngân gặp ồn ào "mua suất" đại diện. Khi sang Ba Lan dự thi, người đẹp dần được công chúng ủng hộ nhờ nỗ lực và tỏa sáng đúng thời điểm.

Thành tích của người đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế: Kẻ khóc, người cười - Ảnh 1

Bên cạnh á hậu 4, cô đoạt giải phụ Người đẹp có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi về nước, Thanh Ngân vắng bóng trong các sự kiện giải trí lớn, không tạo được sức bật như các đàn chị từng thi Miss Supranational như: Minh Tú, Ngọc Châu…

Thành tích của người đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế: Kẻ khóc, người cười - Ảnh 2

Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam tại Miss Supranational, sau giải á hậu 2 của Kim Duyên năm 2022. Tính đến nay, đây là lần thứ 3 Việt Nam lọt top 5 cuộc thi có tuổi đời 14 năm này. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia đầu tiên. 

Trong đêm chung kết Miss Grand International 2023 ngày 25/10 tại Việt Nam, Lê Hoàng Phương giành ngôi vị á hậu 4. Đây là vị trí cao thứ hai của đại diện Việt Nam sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên năm 2021. Từ khi đăng quang trong nước, Hoàng Phương được kỳ vọng bởi kinh nghiệm thi thố, hình thể quyến rũ và kỹ năng trình diễn. Nổi bật trong các vòng thi, hiếu khách cùng lợi thế sân nhà, Hoàng Phương chiếm được nhiều cảm tình của thí sinh quốc tế.

Thành tích của người đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế: Kẻ khóc, người cười - Ảnh 3

Thành tích á hậu 4 được coi như sự “phục thù ngọt ngào” của Việt Nam sau vị trí top 20 của Đoàn Thiên Ân năm 2022. Khán giả Việt Nam cũng có thái độ tích cực hơn với Miss Grand International sau lùm xùm Chủ tịch cuộc thi Nawat Itsaragrisil miệt thị ngoại hình Thiên Ân. 

Thành tích của người đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế: Kẻ khóc, người cười - Ảnh 4

Gần 2 tháng sau, Lê Nguyễn Ngọc Hằng đạt á hậu 2 tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) ngày 16/12 ở Ai Cập. Sau chiến thắng của Lê Nguyễn Bảo Ngọc năm 2022, Ngọc Hằng quyết tâm giữ vững vị thế của Việt Nam với sự tự tin trong giao tiếp, trình diễn cùng phong thái chuyên nghiệp. 

Bên cạnh đó, Ngọc Hằng còn đoạt giải Miss Intercontinental Asia & Oceania (Hoa hậu Liên lục địa châu Á và châu Đại Dương), nhận sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả khi về nước. Người đẹp được đánh giá đa tài: hát hay, chơi võ, làm MC, ngoại ngữ tốt, có nhiều tiềm năng phát triển sau danh hiệu quốc tế này. 

Thành tích của người đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế: Kẻ khóc, người cười - Ảnh 5

Tối 22/12, Đỗ Thị Lan Anh lên ngôi Miss Earth Water (tương đương á hậu 2) tại chung kết Miss Earth 2023. Cô gây ấn tượng với kỹ năng ứng xử tiếng Anh lưu loát. Thời điểm mới đăng quang, dù bị chê nhan sắc nhưng cô ra sức tập luyện để nâng cao hình thể, kỹ năng trình diễn, thực hiện dự án môi trường. 

Thành tích của người đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế: Kẻ khóc, người cười - Ảnh 6

Đây là lần thứ hai Việt Nam lọt top 4 chung cuộc Miss Earth, sau ngôi vị hoa hậu của Nguyễn Phương Khánh năm 2018. Ngoài danh hiệu á hậu 2, Lan Anh còn giành được 2 giải phụ: Best Appearance (Màn xuất hiện ấn tượng nhất) và Best National Costume (Trang phục truyền thống đẹp nhất).

Thành tích của người đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế: Kẻ khóc, người cười - Ảnh 7

Khác với 4 cuộc thi trên, Miss International (Hoa hậu Quốc tế) khó đoán hơn khi Việt Nam mới 3 lần lọt top với thành tích cao nhất là á hậu 3 của Phạm Hồng Thuý Vân năm 2015. Khi được công bố đại diện Việt Nam, Phương Nhi được công chúng kỳ vọng nhờ nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ. Thành tích top 15 (xếp hạng 9) của á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 giúp Việt Nam khởi sắc trở lại tại sân chơi này.

Suốt thời gian dự thi tại Nhật Bản, Phương Nhi nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đọc sai tên cuộc thi thành Miss Intercontinental, gặp lỗi kiến thức khi cho rằng Cambodia và Campuchia là 2 nước khác biệt, khiến cô phải lên tiếng xin lỗi. Sau khi về nước, Phương Nhi khá im ắng trong các hoạt động nghệ thuật. 

Thành tích của người đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế: Kẻ khóc, người cười - Ảnh 8

Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, hành trình dự thi của Bùi Quỳnh Hoa cũng không thể giúp Việt Nam lọt top, sau thất bại của Ngọc Châu năm 2022. Ngay từ khi đăng quang Miss Universe Vietnam, Quỳnh Hoa chịu nhiều áp lực vì hình ảnh quá khứ hay lỗi kiến thức. Tổ chức Miss Universe nhận nhiều tố cáo người đẹp gốc Hà Nội gian lận để chiến thắng, phải lên bài thông báo đính chính tới công chúng thế giới. 

Khi chinh chiến tại El Salvador, dù chịu rất nhiều áp lực chỉ trích khả năng ngoại ngữ chưa tốt, đại diện Việt cố gắng giữ tinh thần để thể hiện bản thân trong đêm bán kết và trang phục dân tộc. Sau chung kết ngày 19/11, người đẹp lặng lẽ về nước và thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động cộng đồng.

Thành tích của người đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế: Kẻ khóc, người cười - Ảnh 9

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Từ khóa:   đấu trường sắc đẹp cuộc thi sắc đẹp hoa hậu

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