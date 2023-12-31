Phan Như Thảo khoe khoảnh khắc 'khóa môi' với chồng, con gái mới 7 tuổi gây chú ý với chân dài miên man y như mẹ

Hậu trường 31/12/2023 05:00

Mới đây, Phan Như Thảo đã đăng tải những hình ảnh ở nhà đón Giáng sinh cùng chồng và con gái.

Thời gian qua, Phan Như Thảo và ông xã phải đối mặt với nhiều ồn ào xung quanh vụ kiện tụng với vợ cũ nam doanh nhân. Tuy vậy, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình 3 người.

Mới đây, Phan Như Thảo đã đăng tải những hình ảnh ở nhà đón Giáng sinh cùng chồng và con gái. Bên cạnh khung hình tình tứ "khóa môi" của Phan Như Thảo và đại gia Đức An thì nhiều cư dân mạng dành sự chú ý cho ngoại hình ở tuổi lên 7 của bé Bồ Câu.

Phan Như Thảo khoe khoảnh khắc 'khóa môi' với chồng, con gái mới 7 tuổi gây chú ý với chân dài miên man y như mẹ - Ảnh 1
Bên nhau 8 năm, Phan Như Thảo và chồng đại gia vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì bền bỉ, đồng hành vượt qua mọi khó khăn

 

Con gái đầu lòng của Phan Như Thảo được nhận xét có gương mặt giống bố nhưng vóc dáng lại giống mẹ. Bé Bồ Câu sở hữu tỷ lệ cơ thể đẹp, nhất là đôi chân dài miên man, thon và thẳng, giống hệt cặp chân của Phan Như Thảo.

Chiều cao hiện tại của cô bé cũng khá nổi bật, khi đứng cạnh đã cao đến ngực mẹ, trong khi chiều cao của Phan Như Thảo là khoảng 1m73. Nhiều khán giả dự đoán rằng trong tương lai, Bồ Câu sẽ có dáng dấp cao ráo, thu hút như mẹ của cô bé thời còn làm người mẫu.

Phan Như Thảo khoe khoảnh khắc 'khóa môi' với chồng, con gái mới 7 tuổi gây chú ý với chân dài miên man y như mẹ - Ảnh 2
Bé Bồ Câu có gương mặt giống bố nhưng vóc dáng lại thừa hưởng nhiều ưu điểm của mẹ
Phan Như Thảo khoe khoảnh khắc 'khóa môi' với chồng, con gái mới 7 tuổi gây chú ý với chân dài miên man y như mẹ - Ảnh 3
Con gái Phan Như Thảo mới 7 tuổi dã sở hữu chân dài miên man như 'bản sao' của mẹ

Bồ Câu là con gái đầu lòng của Phan Như Thảo. Ngay từ khi chào đời, cô bé đã có cuộc sống hạnh phúc, sung túc và được chăm sóc chu đáo từng chút. Bố của Bồ Câu là đại gia Đức An luôn đích thân vào bếp nấu ăn, thậm chí đút cơm, gội đầu, sấy tóc, đưa đón đi học, đi chơi... làm mọi thứ cho con gái cưng.

Theo tiết lộ của Phan Như Thảo, Bồ Câu có tính cách khá mạnh mẽ, thích những môn thể thao khá "nam tính" như bóng đá. Nhóc tỳ cũng nói tiếng Anh lưu loát từ nhỏ và thường xuyên giao tiếp với bố mẹ bằng ngoại ngữ.

Phan Như Thảo khoe khoảnh khắc 'khóa môi' với chồng, con gái mới 7 tuổi gây chú ý với chân dài miên man y như mẹ - Ảnh 4
Phan Như Thảo và chồng đại gia Đức An

Kể từ khi đến với nhau cho tới nay, vợ chồng Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An đã chung sống 8 năm. Cả hai có chung với nhau một cô con gái dễ thương tên ở nhà là Bồ Câu. Sau khi ở bên nhau, doanh nhân Đức An gần như trở thành người chồng người bố đảm đang. Không chỉ lo chuyện bếp núc và việc học của con gái, ông xã Phan Như Thảo cũng rất thương vợ. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc của vợ, thậm chí là không ngại đăng bài để bảo vệ cô.

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