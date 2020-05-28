Bức ảnh Mai Phương với đôi mắt ngấn lệ gây xót xa, câu chuyện phía sau khiến ai cũng quặn lòng

Sau 2 năm sống chung với căn bệnh ung thư phổi, diễn viên Mai Phương qua đời vào ngày 28/3 vừa qua. Sự ra đi của cô ở độ tuổi còn quá trẻ khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả vô cùng tiếc thương. Đến hiện tại, mọi người vẫn chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện về cố nghệ sĩ để nguôi ngoai nỗi nhớ thương.

Mới đây, quản lý cũ của Mai Phương vừa đăng tải bức ảnh trước lúc mất của cố nghệ sĩ. Nhìn ảnh Mai Phương với gương mặt đượm buồn, đôi mắt ngấn lệ mọi người không khỏi quặn lòng. Kèm theo đó, anh còn chia sẻ câu chuyện xúc động phía sau: "Khoảnh khắc này 2 tháng trước, cuộc gọi đến xong nước mắt tự nhiên lại rơi và rối lắm, mặc dù trưa hôm đó đến chơi với chị, nhìn chị em đau lắm, biết là chị không thể nữa rồi nhưng phải cố gắng gượng cười để chị không buồn vì chị hay nói chị thích em cười lắm nên chị mới ghẹo em hoài đó nha... Chị ở bên đó một mình phải vui lên nhé chị".