Bức ảnh Mai Phương với đôi mắt ngấn lệ gây xót xa, câu chuyện phía sau khiến ai cũng quặn lòng

Hậu trường 28/05/2020 10:29

Dù đã 2 tháng trôi qua nhưng sự ra đi của diễn viên Mai Phương vẫn khiến bạn bè, người thân đau xót. Những hình ảnh và câu chuyện về cô thi thoảng vẫn được chia sẻ.

Sau 2 năm sống chung với căn bệnh ung thư phổi, diễn viên Mai Phương qua đời vào ngày 28/3 vừa qua. Sự ra đi của cô ở độ tuổi còn quá trẻ khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả vô cùng tiếc thương. Đến hiện tại, mọi người vẫn chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện về cố nghệ sĩ để nguôi ngoai nỗi nhớ thương.

Mới đây, quản lý cũ của Mai Phương vừa đăng tải bức ảnh trước lúc mất của cố nghệ sĩ. Nhìn ảnh Mai Phương với gương mặt đượm buồn, đôi mắt ngấn lệ mọi người không khỏi quặn lòng. Kèm theo đó, anh còn chia sẻ câu chuyện xúc động phía sau: "Khoảnh khắc này 2 tháng trước, cuộc gọi đến xong nước mắt tự nhiên lại rơi và rối lắm, mặc dù trưa hôm đó đến chơi với chị, nhìn chị em đau lắm, biết là chị không thể nữa rồi nhưng phải cố gắng gượng cười để chị không buồn vì chị hay nói chị thích em cười lắm nên chị mới ghẹo em hoài đó nha... Chị ở bên đó một mình phải vui lên nhé chị".

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Gương mặt u buồn của Mai Phương gây xót xa - Ảnh: FB
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Ốc Thanh Vân buồn bã không nói thành lời - Ảnh: FB

Bài viết về diễn viên Mai Phương nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người xúc động nhớ về người nữ nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng nhưng đoản mệnh.

Dân mạng xót xa chia sẻ: "Mới đó mà đã 2 tháng rồi, nhanh thật, em vẫn còn thương và nhớ chị Phương quá", "Nỗi nhớ chị không bao giờ nguôi", "Thương chị, dù chị ở nơi đâu thì chị sẽ không cô đơn vì... mọi người sẽ luôn luôn bên chị luôn yêu thương chị", "Nỗi nhớ chị không bao giờ nguôi. Thương chị dù chị ở nơi đâu thì chị sẽ không cô đơn vì mọi người sẽ luôn luôn bên chị luôn yêu thương chị".

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Hiện bé Lavie đang được chăm sóc chu đáo và đợi ngày đoàn tụ ba ruột - Ảnh: Internet 

Sau khi Mai Phương qua đời, bé Lavie nhận được tình cảm rất lớn của mọi người. Nhiều nghệ sĩ đã đứng lên giúp đỡ cô bé. Vừa qua, Trấn Thành, Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như đã hoàn thành lời hứa lập sổ tiết kiệm cho con gái Mai Phương đến năm 18 tuổi sử dụng.

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Từ khóa:   Mai Phương bé Lavie Phùng Ngọc Huy

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