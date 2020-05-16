49 ngày Mai Phương qua đời, mẹ Phùng Ngọc Huy lên chùa làm lễ cúng tươm tất

Hậu trường 16/05/2020 17:56

Tròn 49 ngày diễn viên Mai Phương qua đời, quản lý của cố nghệ sĩ và mẹ Phùng Ngọc Huy đã lên chùa làm lễ cúng.

Diễn viên Mai Phương qua đời vào tối 28/3 sau gần 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư phổi. Cô ra đi ở tuổi 35 để lại nhiều sự thương xót, tiếc nuối cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Mới đây, tròn 49 ngày cố nghệ sĩ vĩnh biệt cõi trần, nhiều bạn bè đã chia sẻ ảnh để tưởng nhớ.

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Sau gần 2 năm sống chung với bệnh ung thư phổi, Mai Phương qua đời vào cuối tháng 3 vừa qua - Ảnh: Internet

Được biết, bố mẹ Mai Phương không làm lễ cho cô vì gia đình không có tập tục này. Tuy nhiên, mẹ Phùng Ngọc Huy đã lên chùa lo chu đáo trong ngày này. Quản lý cũ Minh Nhựt cũng lên phụ giúp gia đình lo tươm tất mọi thứ. Anh cho biết, sau khi làm lễ, gia đình đã chuẩn bị mỳ gói và sữa tặng trẻ em mồ côi và người già để làm thiện nguyện.

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Mai Phương dành nhiều thời gian bên cạnh con gái những ngày cuối đời. Cô đưa Lavie đi du lịch để bé có nhiều ký ức về mẹ - Ảnh: FB

Theo chia sẻ, bé Lavie không thể lên chùa thắp hương cho mẹ vì bận việc học. Hiện bé đang sống với ông bà nội và dần làm quen với cuộc sống không có mẹ ruột cận kề chăm sóc.

Về phía Phùng Ngọc Huy, anh vẫn gọi điện thoại trò chuyện với con gái mỗi ngày. Nam ca sĩ cũng cố gắng hoàn tất xong các thủ tục để 2 cha con có thể sớm đoàn tụ.

Sau khi Mai Phương qua đời, bé Lavie nhận được sự quan tâm đặc biệt từ mọi người. Ai nấy đều thương xót cho cô bé vì mất mẹ quá sớm. Được biết, MC Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như và Trấn Thành đã làm sổ tiết kiệm cho Lavie đến năm 18 tuổi sử dụng.

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Từ khóa:   Mai Phương Phùng Ngọc Huy bé Lavie

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