Loạt ảnh hiếm lúc Mai Phương mang bầu, cười hạnh phúc khi được Phùng Ngọc Huy yêu thương

Nhìn vào những bức ảnh này, mọi người có thể cảm nhận được cố nghệ sĩ Mai Phương đã từng rất hạnh phúc bên Phùng Ngọc Huy.

Diễn viên Mai Phương qua đời vào tối 28/3 sau gần 2 năm "chiến đấu" với bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của cố nghệ sĩ ở tuổi 35 khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp vô cùng xót thương. Sau khi vĩnh biệt cõi đời, chuyện đời tư và những người thân của Mai Phương nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Trong đó cái tên Phùng Ngọc Huy - cha ruột của bé Lavie được quan tâm hơn cả.

Hình ảnh quá khứ đẹp nhưng đầy tiếc nuối của cặp đôi - Ảnh: Internet

Bên cạnh những lời động viên và mong Phùng Ngọc Huy sớm về nước làm thủ tục nhận nuôi Lavie, một bộ phận dân mạng đã vội chỉ trích nam ca sĩ phụ bạc Mai Phương và bỏ bê con gái không lo. Dù nhận về nhiều “gạch đá” nhưng anh vẫn không hề thanh minh về chuyện tình cảm trong quá khứ. Mới đây, nam ca sĩ đã lên tiếng nhưng chỉ đề cập đến chuyện sẽ làm tất cả để hai cha con được đoàn tụ.

Hình ảnh con gái Mai Phương dự lễ tang mẹ khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Vừa qua, trên một trang mạng chuyên bàn về chuyện của giới nghệ sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh hạnh phúc của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy. Trong ảnh, cô tươi cười hạnh phúc khi được bạn trai quan tâm, chăm sóc lúc bầu bí. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi của cặp đôi thuở còn hạnh phúc khiến người hâm mộ ngậm ngùi, chua xót.



Có thể thấy, cố nghệ sĩ rất hạnh phúc khi được bên cạnh người mình yêu - Ảnh: FB

Phùng Ngọc Huy từng cùng Mai Phương tổ chức tiệc thôi nôi ấm áp cho con gái - Ảnh: Internet

Kèm theo đó, tài khoản này còn viết dòng trạng thái dài kể về chuyện sinh con của diễn viên Mai Phương. Theo đó, khi cố nghệ sĩ “vượt cạn”, Phùng Ngọc Huy đã vào tận phòng sinh. Sau đó, anh cũng dọn đến sống chung để tiện chăm sóc hai mẹ con Mai Phương.

Bị mắng 'tài lanh' chuyện của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương, Vy Oanh lên tiếng phân trần Trước lời mỉa mai của dân mạng, ca sĩ Vy Oanh khẳng định mình chưa từng phát ngôn thay cho bất kỳ ai mà chỉ nêu ý kiến của bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-hiem-luc-mai-phuong-mang-bau-cuoi-hanh-phuc-khi-duoc-phung-ngoc-huy-yeu-thuong-355956.html