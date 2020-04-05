Sau NSND Hồng Vân, Huỳnh Lập nằm mơ thấy cố diễn viên Mai Phương

Anh kể tường tận: "3:58 sáng là lúc mình tỉnh dậy sau khi mơ thấy chị về!

Rồi mình nắm tay chị, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và lành lạnh rất chân thực. Chị nắm lại tay mình rồi nói “Chị về thăm em được là chị sẽ về liền”. Mình xúc động hỏi chị “Chị hiện giờ sao rồi? Chị có muốn gì không?”.

Lập mơ thấy mình đang ở cánh gà của một sân khấu. Chị xuất hiện là mình chạy đến ngay để được gặp lại chị. Nhưng mình không thấy rõ mặt, có một vầng đen che mặt chị, cố nhìn nhưng cũng không rõ mặt.



Mai Phương qua đời ở tuổi 35 vì bệnh ung thư phổi - Ảnh: FB

Chị chưa kịp trả lời là có cái gì đó lôi mình về, làm mình tỉnh dậy, cả người không động đậy được, cảm giác như bị điện giật toàn thân, đơ và tê hết cả người. Mình niệm Phật một lúc lâu mới bình thường trở lại.

Khi mình đã thật sự tỉnh táo là đồng hồ điểm 3:58 đúng vào ngày Thanh Minh 12/3 Âm Lịch. Cảm giác thức dậy tỉnh như ban ngày, còn cột sống thì vẫn bị đơ, phải đứng lên vặn mình nghe răng rắc mới cảm giác đỡ hơn".

Huỳnh Lập đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Giật mình tỉnh lại trong đêm, Huỳnh Lập cố ngủ tiếp nhưng không thể. Nam diễn viên đã khóc vì không kịp nghe được những điều đàn chị muốn nói để thực hiện: "Mình liền ngủ tiếp để được gặp chị mà không ngủ được, mình tức rồi nằm khóc, ức vì không thể nghe được chị muốn gì và cần gì. Nhưng mình biết, chị vẫn còn lang thang ở đâu đó, lúc nơi này, lúc chỗ kia, không thể vào nhà được.

Có lẽ mình và chị hợp tuổi, hợp vía, hợp duyên. Hi vọng được gặp lại chị trong mộng để có thể giúp được chị những điều chị cần!".

Trước đó, nghệ sĩ Hồng Vân cũng livestream tiết lộ giấc mơ về cố nghệ sĩ Anh Vũ và Mai Phương. Cô cho biết đã được nghệ sĩ Anh Vũ dự báo trước về sự ra đi của nữ diễn viên "Xóm cào cào".



NSND Hồng Vân cũng kể lại giấc mơ gặp đàn em quá cố - Ảnh: FB

Mai Phương qua đời vào tối 28/3 sau hơn 1 năm chữa trị bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của cô để lại trong lòng người thân, bạn bè và đồng nghiệp niềm thương xót vô bờ.