Diện bikini gợi cảm khoe vòng 1 ‘khủng’, Mai Phương Thúy khiến dân tình ‘bỏng mắt’

Sau kỳ nghỉ dịch kéo dài, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã tranh thủ đi du lịch biển xả stress và chiêu đãi fan loạt ảnh bikini nóng bỏng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy được biết đến là một trong những người đẹp sở hữu chiều cao “khủng” nhất làng giải trí. Bên cạnh đó, số đo hình thể của cô cũng khiến fan choáng váng. Người đẹp từng cho biết, vòng 1 của đã có lúc chạm mốc 95cm.

Hoa hậu Mai Phương Thúy sở hữu vóc dáng vô cùng gợi cảm...

...nhưng đôi khi vẫn nhận về không ít chê bai vì thân hình mũm mĩm - Ảnh: Internet

Theo đó, Mai Phương Thúy thuộc dạng người rất dễ tăng cân nên số đo hình thể cũng vì vậy mà “biến động”. Tuy nhiên, trải qua quá trình giảm cân vất vả, nàng hậu đã lấy lại vóc dáng chuẩn “vạn người mê”.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Mai Phương Thúy vô cùng tự tin chia sẻ loạt ảnh gợi cảm trong chuyến du lịch biển đến khán giả. Diện bikini một mảnh đầy quyến rũ, nàng hậu liên tục “đốt mắt” người hâm mộ với vòng 1 “khủng” của mình.

Người đẹp tự hào khoe thành quả sau khi giảm cân - Ảnh: IG

Vòng 1 'khủng' khiến người xem 'ngượng chín mặt' của Mai Phương Thúy - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt khen ngợi vẻ đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2006: “Dáng chuẩn quá chị ạ”, “Chị xinh quá trời luôn”, “Body cực phẩm”, “Bị yêu Thúy mất thôi”…

Đặc biệt, Mai Phương Thúy còn gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái: “Năm nay quyết đi thi Hoa hậu”. Dù chỉ là một câu nói đùa của cô nàng nhưng dân tình lại tỏ ra vô cùng hào hứng và bình luận sôi nổi: “Đi thi nữa chắc giành giải nữa quá”, “Thôi chị để các em nó thi đi chứ chị mà thi thì ai vượt nổi”, “Người đẹp thi đi, nhất là chắc”, “Đi thi là đeo vương miện liền luôn”, “Ủng hộ chị”…

Đã lâu lắm rồi Tăng Thanh Hà mới diện bikini, khoe body ‘sương sương’ khiến fan ‘mất máu’ Hình ảnh diện bikini mới nhất của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà trên trang Instagram cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bikini-goi-cam-khoe-vong-1-khung-mai-phuong-thuy-khien-dan-tinh-bong-mat-358652.html