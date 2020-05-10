Đã lâu lắm rồi Tăng Thanh Hà mới diện bikini, khoe body ‘sương sương’ khiến fan ‘mất máu’

Hậu trường 10/05/2020 09:39

Hình ảnh diện bikini mới nhất của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà trên trang Instagram cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Hậu tránh dịch, nhiều sao Việt tranh thủ đi du lịch biển để nạp thêm năng lượng trước khi quay trở lại với guồng quay công việc. Trên mạng xã hội, dàn mỹ nhân Vbiz như Hoàng Thùy Linh, Bảo Thy, Phạm Quỳnh Anh... liên tục “đốt mắt” khán giả với loạt ảnh diện bikini nóng bỏng.

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Sao Việt thi nhau diện bikini chào hè - Ảnh: FB

Nữ diễn viên Tăng Thanh Hà cũng không ngoại lệ, hiện cô đang cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ ở biển. Trên trang Instagram cá nhân, Hà Tăng chia sẻ hình ảnh diện bikini khoét sâu gợi cảm, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Khoảnh khắc hiếm hoi này của nữ diễn viên đã thu về hơn 117 nghìn lượt yêu thích.

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Khoảnh khắc khoe dáng ‘sương sương’ với áo tắm của Hà Tăng đủ để khiến dân tình bấn loạn – Ảnh: IG

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, cư dân mạng vô cùng thích thú trước khoảnh khắc này vì đã rất lâu rồi nàng “Út Nhỏ” mới khoe ảnh diện bikini. Dù là mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt nhưng Hà Tăng khá hạn chế diện đồ khoe đường cong cơ thể.

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Hình ảnh kín đáo quen thuộc của Tăng Thanh Hà - Ảnh: IG

Nhiều người để lại bình luận ngợi khen vóc dáng thon gọn của cô: “Đẹp quá chị ơi”, “Quá xuất sắc luôn, yêu chị”, “Đẹp tuyệt vời”, “Chị không bao giờ làm em thất vọng”...

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Nữ diễn viên từng khiến fan lo lắng vì quá gầy - Ảnh: IG

Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng bà xã Louis Nguyễn quá ốm và khuyên cô không nên giảm cân nữa. Trước đó, không ít lần Hà Tăng đã khiến người hâm mộ lo lắng khi để lộ thân hình gầy gò.

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Hà Tăng sao Việt diện bikini

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