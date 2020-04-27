Nét đẹp như tranh vẽ của Hà Tăng qua bộ ảnh trước khi lấy chồng 8 năm trước

Bộ ảnh trắng đen với trang phục áo dài truyền thống của diễn viên Tăng Thanh Hà vừa được nhiếp ảnh gia chia sẻ thu hút sự quan tâm của công chúng.
- Dự thôi nôi con gái Thân Thúy Hà, Tăng Thanh Hà xinh đẹp bất ngờ, hết bị chê gầy nhom
- Hội ngộ Lương Mạnh Hải tròn 11 năm ‘Bỗng dưng muốn khóc’ lên sóng, Tăng Thanh Hà gây choáng với nhan sắc bị chụp lén
Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam bất ngờ đăng tải bộ ảnh trắng đen của Tăng Thành Hà cách đây 8 năm. Anh tưởng nhớ lại: "Những ngày cuối tháng tư nhớ về TP. HCM trong ký ức. Kỷ niệm 8 năm trước lần đầu tiên được lang thang chụp hình giữa lòng thành phố, cùng những đứa em".
Trong hình ảnh được đăng tải, "Ngọc nữ màn ảnh Việt" vô cùng dịu dàng, đài các trong tà áo dài trắng tinh khôi. Thời điểm diễn viên Tăng Thanh Hà chụp bộ ảnh này cũng là lúc cô chuẩn bị lên xe hoa với doanh nhân Louis Nguyễn.
Có thể nói đây là thời kỳ rực rỡ nhất của nàng "Út Nhỏ" cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Cô để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Cũng vì điều này mà Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ dù nhiều năm rút lui khỏi làng giải trí Việt.
Hà Tăng kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào cuối năm 2012. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên lui về chăm lo cho gia đình và không tham gia các hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, cô và chồng có với nhau 2 nhóc tỳ đáng yêu “đủ nếp đủ tẻ”. Tuy vắng bóng nhiều năm nhưng Tăng Thanh Hà vẫn được công chúng nhớ đến.