Nét đẹp như tranh vẽ của Hà Tăng qua bộ ảnh trước khi lấy chồng 8 năm trước

Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam bất ngờ đăng tải bộ ảnh trắng đen của Tăng Thành Hà cách đây 8 năm. Anh tưởng nhớ lại: "Những ngày cuối tháng tư nhớ về TP. HCM trong ký ức. Kỷ niệm 8 năm trước lần đầu tiên được lang thang chụp hình giữa lòng thành phố, cùng những đứa em".

Cô nàng diễn xuất nhẹ nhàng và tự nhiên trước ống kính - Ảnh: FB

So với trước đây, bà mẹ hai con vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung 'vượt thời gian' - Ảnh: FB

Trong hình ảnh được đăng tải, "Ngọc nữ màn ảnh Việt" vô cùng dịu dàng, đài các trong tà áo dài trắng tinh khôi. Thời điểm diễn viên Tăng Thanh Hà chụp bộ ảnh này cũng là lúc cô chuẩn bị lên xe hoa với doanh nhân Louis Nguyễn.

Có thể nói đây là thời kỳ rực rỡ nhất của nàng "Út Nhỏ" cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Cô để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Cũng vì điều này mà Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ dù nhiều năm rút lui khỏi làng giải trí Việt.