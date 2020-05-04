Hậu cách ly xã hội, Ngọc Lan than tăng cân nhưng sao diện bikini vẫn mướt mát thế này

Hậu trường 04/05/2020 10:26

Dù không sở hữu vóc dáng “mình hạc xương mai” nhưng nữ diễn viên Ngọc Lan vẫn vô cùng gợi cảm khi diện bikini.

Hậu ly hôn Thanh Bình, nữ diễn viên Ngọc Lan được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh xinh đẹp đến khán giả.

Mới đây, bà mẹ một con lại tiếp tục khiến người hâm mộ bấn loạn khi đăng tải loạt ảnh diện bikini lên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, nữ diễn viên “Bán chồng” cho biết sau kì nghỉ dài vì dịch bệnh, cô đã tăng cân thấy rõ: “Dạ thưa chương trình khoe đùi ếch xin được phép bắt đầu. Lên có 5kg à nha mọi người ơi. Hồ bơi mở mà sen mừng còn hơn ông chủ. Ông chủ nay ở trần bơi luôn nha, gắt hôn?”.

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Cùng chung nỗi niềm với những sao Việt khác, Ngọc Lan cho biết bản thân tăng hẳn 5kg vì nghỉ dịch quá lâu – Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, Ngọc Lan diện đồ bơi hai mảnh khoe vóc dáng gợi cảm cùng đôi chân dài miên man. Dù không thường xuyên đăng ảnh diện bikini nhưng mỗi lần lên sóng, nữ diễn viên đều khiến dân mạng phải trầm trồ.

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Thân hình gợi cảm của Ngọc Lan - Ảnh: FB

Nhiều người nhận xét, Ngọc Lan không sở hữu vóc dáng mảnh mai hay số đo hình thể chuẩn nhưng vẻ đẹp của cô lại tràn đầy sức sống, vòng nào ra vòng đó.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Ngọc Lan: “Body vẫn còn đẹp nha”, “Chị Lan mặc đồ bơi đẹp quá”, “Lên cân càng đẹp nha”, “Đẹp quá, đùi thon mà dài”, “Lên có 5kg mà vẫn đẹp chị ơi”, “Dáng vẫn đẹp chán”…

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Chia sẻ hình ảnh diện bikini mới nhất trên trang Facebook cá nhân, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh gây chú ý với hành động đầy khéo léo.

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Từ khóa:   Ngọc Lan sao Việt diện bikini Thanh Bình

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