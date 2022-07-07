Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin mới nhất về ồn ào của hai nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha

Hậu trường 07/07/2022 16:20

Mới đây, đại diện Bộ Ngoại giao đã cập nhật thông tin về vụ việc hai nghệ sĩ Việt Nam đang bị điều tra ở Tây Ban Nha.

Theo Tiền Phong, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 7/7, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết thông tin cập nhật về hai nghệ sĩ Việt Nam đang bị điều tra ở Tây Ban Nha với cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư".

Cụ thể, bà Lê Thị Thu Hằng - người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Đại sứ quán Việt Nam đã nhận được thông báo từ cảnh sát Tây Ban Nha. Đại sứ quán đã khẩn trương bước đầu triển khai biện pháp bảo hộ công dân. Hiện nay, Đại sứ quán tiếp tục theo dõi vụ việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp với pháp luật sở tại và pháp luật Việt Nam. Cũng theo Đại sứ quán, các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình thu thập thông tin và chứng cứ phục vụ vụ án.

Bà Hằng cho biết, hai công dân trong điều kiện sức khoẻ bình thường, được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định. Thông tin đến việc bảo hộ công dân sẽ được Bộ Ngoại giao cung cấp theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật Việt Nam.

Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin mới nhất về ồn ào của hai nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha - Ảnh 1
Xe cảnh sát trước khách sạn nơi nghệ sĩ Việt lưu trú. Ảnh: Michel's

 

Như đã đưa tin trước đó, thông tin từ tờ tin tức Tây Ban Nha Majorca Daily Bulletin và một số tờ tin tức của Anh như Daily Mail, The Mirror, The Sun, hai nam nghệ sĩ đến từ Việt Nam đã bị một cô gái người Anh 17 tuổi tố cáo vì hành vi cưỡng hiếp cô trên đảo Majorca (Tây Ban Nha).

Sự việc đã được cô gái trình báo tới cảnh sát địa phương tại đảo Majorca. Hai đối tượng mà cô gái tố cáo là hai người đàn ông đang ở tuổi 37 và 42, đến từ Việt Nam, một người là diễn viên, một người là nhạc sĩ.

Các tờ tin tức hiện đều nhấn mạnh rằng đây là hai nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz tại Việt Nam. Sự việc vẫn đang được điều tra, danh tính hai người đàn ông bị cô gái tố cáo vẫn đang được nhà chức trách giữ kín. 

Hiện, sự việc vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Cố vấn Luật tại Tây Ban Nha nói gì về khả năng ngồi tù của 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh?

Cố vấn Luật tại Tây Ban Nha nói gì về khả năng ngồi tù của 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh?

Sự việc sẽ được xử lý như thế nào tiếp theo và liệu hai nam nghệ sĩ có thể bị ngồi tù tại Tây Ban Nha không là câu hỏi đang được nhiều người thắc mắc. 

Xem thêm
Từ khóa:   2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm Tây Ban Nha 2 nghệ sĩ Việt

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 52 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 56 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An