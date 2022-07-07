Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin mới nhất về ồn ào của hai nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha

Mới đây, đại diện Bộ Ngoại giao đã cập nhật thông tin về vụ việc hai nghệ sĩ Việt Nam đang bị điều tra ở Tây Ban Nha.

Theo Tiền Phong, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 7/7, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết thông tin cập nhật về hai nghệ sĩ Việt Nam đang bị điều tra ở Tây Ban Nha với cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư".

Cụ thể, bà Lê Thị Thu Hằng - người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Đại sứ quán Việt Nam đã nhận được thông báo từ cảnh sát Tây Ban Nha. Đại sứ quán đã khẩn trương bước đầu triển khai biện pháp bảo hộ công dân. Hiện nay, Đại sứ quán tiếp tục theo dõi vụ việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp với pháp luật sở tại và pháp luật Việt Nam. Cũng theo Đại sứ quán, các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình thu thập thông tin và chứng cứ phục vụ vụ án.

Bà Hằng cho biết, hai công dân trong điều kiện sức khoẻ bình thường, được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định. Thông tin đến việc bảo hộ công dân sẽ được Bộ Ngoại giao cung cấp theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật Việt Nam.

Xe cảnh sát trước khách sạn nơi nghệ sĩ Việt lưu trú. Ảnh: Michel's

Như đã đưa tin trước đó, thông tin từ tờ tin tức Tây Ban Nha Majorca Daily Bulletin và một số tờ tin tức của Anh như Daily Mail, The Mirror, The Sun, hai nam nghệ sĩ đến từ Việt Nam đã bị một cô gái người Anh 17 tuổi tố cáo vì hành vi cưỡng hiếp cô trên đảo Majorca (Tây Ban Nha).

Sự việc đã được cô gái trình báo tới cảnh sát địa phương tại đảo Majorca. Hai đối tượng mà cô gái tố cáo là hai người đàn ông đang ở tuổi 37 và 42, đến từ Việt Nam, một người là diễn viên, một người là nhạc sĩ.

Các tờ tin tức hiện đều nhấn mạnh rằng đây là hai nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz tại Việt Nam. Sự việc vẫn đang được điều tra, danh tính hai người đàn ông bị cô gái tố cáo vẫn đang được nhà chức trách giữ kín.

Hiện, sự việc vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Cố vấn Luật tại Tây Ban Nha nói gì về khả năng ngồi tù của 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh? Sự việc sẽ được xử lý như thế nào tiếp theo và liệu hai nam nghệ sĩ có thể bị ngồi tù tại Tây Ban Nha không là câu hỏi đang được nhiều người thắc mắc.

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