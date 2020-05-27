Nhận được tin bố của nữ diễn viên Nguyệt Hằng vừa qua đời, nhiều sao Việt như Thu Quỳnh, Chiến Thắng, Hồng Đăng, Chiều Xuân… đã gửi lời chia buồn đến gia đình cô.

Cách đây ít giờ, nữ diễn viên Nguyệt Hằng đau buồn thông báo tin bố qua đời trên trang Facebook cá nhân: “Chồng, cha, ông, cụ chúng tôi là: Ông Cao Hoàng Hà (tức Cao Đắc Minh) sinh năm 1932, quê quán: xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần vào hồi 20h39, ngày 26/5/2020 (tức ngày 4/4 nhuận năm Canh Tý) tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 89 tuổi”.

Bài đăng thông báo tin buồn của nữ diễn viên Nguyệt Hằng - Ảnh: FB

Trước đó, Nguyệt Hằng đã thay đổi ảnh đại diện là khoảnh khắc nắm tay bố kèm dòng trạng thái đầy xúc động: “Con yêu bố... Con tự hào về bố! Bình an bố nhé”. Ông xã Nguyệt Hằng – nam diễn viên Anh Tuấn cũng thay ảnh đại diện thành màu đen.

Nữ diễn viên gây xúc động khi chia sẻ về bố - Ảnh: FB

Diễn viên Nguyệt Hằng và ông xã - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, nhiều sao Việt như nghệ sĩ Vân Dung, Thu Quỳnh, Chiến Thắng, Hồng Đăng, Chiều Xuân… đồng loạt gửi lời chia buồn đến nữ diễn viên. Bên cạnh đó là những bình luận an ủi, động viên từ bạn bè cũng như người hâm mộ: “Mong chị sớm vượt qua nỗi mất mát này”, “Chia buồn cùng gia đình, giữ sức khỏe chị nhé”, “Cô ơi cố lên ạ. Con xin chia buồn cùng gia đình ạ”…

Sao Việt gửi lời chia buồn đến Nguyệt Hằng - Ảnh: FB

Một số bình luận khác của cư dân mạng - Ảnh: FB

Được biết, lễ viếng sẽ được tổ chức từ 9h30 - 10h45 ngày 30/5/2020 (tức ngày 8/4 năm Canh Tý). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 10h45 cùng ngày. Lễ hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội) và an táng tại quê nhà.

49 ngày Mai Phương qua đời, mẹ Phùng Ngọc Huy lên chùa làm lễ cúng tươm tất Tròn 49 ngày diễn viên Mai Phương qua đời, quản lý của cố nghệ sĩ và mẹ Phùng Ngọc Huy đã lên chùa làm lễ cúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-dien-vien-nguyet-hang-qua-doi-sao-viet-dong-loat-gui-loi-chia-buon-359823.html