Bị 'vu khống, đưa thông tin sai lệch', Hiếu Hiền lên tiếng mong dư luận hiểu và chọn lọc thông tin chính xác

Hậu trường 22/06/2021 10:05

Gần đây, CĐM bất ngờ khi trong 1 bài đăng trên trang cá nhân, Hiếu Hiền gặp rắc rối khi sử dụng cụm từ "con đại gia quỵt nợ" khiến nhiều người liên tưởng đến bà Phương Hằng.

Mới đây, trên MXH liên tục bàn tán về việc nam diễn viên Hiếu Hiền có những lời lẽ không mấy lịch sự đối với bà Phương Hằng, khi gọi bà chủ Đại Nam là "con đại gia quỵt nợ". Mặc dù không nhắc tên ai cụ thể nhưng nhiều người hoài nghi diễn viên Bỗng dưng muốn khóc đang đá xéo bà chủ Đại Nam. 

Cụ thể, trong bài đăng, Hiếu Hiền vừa bức xúc vùa không nhịn nổi cười khi bản thân vô tình bị kéo vào vòng xoáy ồn ào gần đây. Theo đó, anh khẳng định bản thân không tham gia vào việc kiện tụng hay bất kỳ nhóm chat nghệ sĩ nào. Anh nhấn mạnh: "Tui cũng chưa bao giờ lập bè phái gì để nói xấu hay chơi xấu ai hết vì bản thân tui cũng chẳng có gì tốt nên không dám nói đến ai vậy thôi!”. Tuy nhiên cụm từ "con đại gia quỵt nợ" đã vô tình khiến anh hứng nhiều gạch đá, chỉ trích. 

Sau nhiều ngày vướng phải những ý kiến trái chiều, Hiếu Hiền đã lên tiếng trên trang cá nhân về ồn ào đá xéo bà Phương Hằng. Theo đó, anh khẳng định 1 số thông tin lan truyền trên MXH là sai sự thật và làm ảnh hưởng đến nhiều người. Nhiều người sử dụng nick ảo để giả danh đăng tải bài viết không có căn cứ.

Hieu Hien 2
Bài đăng lên tiếng về vụ việc bị dư luận đặt điều đẩy đi quá xa của nam diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, trên Fanpage của nam diễn viên cũng có 1 dòng trạng thái để hy vọng khán giả chọn lọc thông tin và không làm mọi chuyện đi quá xa vì tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ. 

Theo anh, những ồn ào vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến anh và cả gia đình, nên việc bản thân lên tiếng đính chính vì mong muốn không bị vướng phải những hiểu lầm không đáng có. Bên cạnh đó, "anh Hiều chong chóng" cũng mong muốn khán giả hãy chọn lọc thông tin kỹ càng và chính xác để tránh gây ồn ào, thị phi. 

Thời điểm hiện tại, cuộc tranh cãi của CĐM vẫn đang tiếp diễn nảy lửa với nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự tồn tại của "group chat Nghệ sĩ Việt".

Rộ tin nhóm 'Nghệ sĩ Việt' kiện một nữ CEO, Hiếu Hiền phân trần: 'Tui chưa bao giờ lập bè phái chơi xấu ai, vì bản thân tui cũng chẳng có gì tốt'

Rộ tin nhóm 'Nghệ sĩ Việt' kiện một nữ CEO, Hiếu Hiền phân trần: 'Tui chưa bao giờ lập bè phái chơi xấu ai, vì bản thân tui cũng chẳng có gì tốt'

Sau Nguyễn Văn Chung, Phương Thanh thì mới đây Hiếu Hiền cũng đã lên tiếng sau khi một nhóm chat kín "Nghệ sĩ Việt" với những tin nhắn "nói xấu" đang lan truyền khắp MXH.

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