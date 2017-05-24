Bị tố giật chồng, Top 10 Hoa hậu VN lên tiếng phản bác, cho rằng bản thân là người bị hại

Hậu trường 24/05/2017 17:02

Top 10 HHVN Võ Hồng Ngọc Huệ đã có phát ngôn mới nhất về thông tin bị một phụ nữ tố giật chồng.

Ngày hôm nay, trên mạng xã hội xôn xao bởi chia sẻ của một tài khoản facebook tên K.T.L, tố Top 10 Hoa hậu Việt Nam Võ Hồng Ngọc Huệ giật chồng của mình, khiến hôn nhân tan vỡ sau 11 năm bên nhau.

K.T.L cho biết chồng cô gặp Ngọc Huệ trong một lần về Việt Nam. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và liên tục đi du lịch cùng nhau. 

Bị tố giật chồng, Top 10 Hoa hậu VN lên tiếng phản bác, cho rằng bản thân là người bị hại - Ảnh 1
K.T.L rất bức xúc tố cáo chân dài từng lọt Top 10 HHVN công khai cặp kè chồng mình dù biết anh đã có vợ - Ảnh: FBNV

Tài khoản facebook này cho biết chị và chồng yêu nhau từ những năm học cấp 3, gắn bó với nhau hơn 10 năm trời rồi tan vỡ khi anh chồng gặp Võ Hồng Ngọc Huệ.

Chị tiết lộ, hai người gặp nhau trong một chuyến đi từ Mỹ về Việt Nam. K.T.L cho rằng người đàn ông rất đáng trách khi để người thứ ba chen chân vào gia đình, tuy nhiên Ngọc Huệ là người có học, có nhan sắc nhưng vẫn cố tình phá hoại gia đình cô là điều không thể chấp nhận được.

Bị tố giật chồng, Top 10 Hoa hậu VN lên tiếng phản bác, cho rằng bản thân là người bị hại - Ảnh 2
Ngọc Huệ và chồng người phụ nữ trên đi du lịch và chụp ảnh tình tứ rất nhiều lần - Ảnh: FBNV

Bị tố giật chồng, Top 10 Hoa hậu VN lên tiếng phản bác, cho rằng bản thân là người bị hại - Ảnh 3
Trên trang cá nhân, Ngọc Huệ đăng hình tỏ thái độ khá thờ ơ, bình thản trước vụ việc và cho rằng mình vẫn đang làm điều đúng đắn. Sau đó, cô nhanh chóng khóa facebook do bị rất nhiều người công kích - Ảnh: FBNV

Cư dân mạng đang bàn tán và chia sẻ thông tin với tốc độ chóng mặt. Ngọc Huệ cũng đã khóa trang cá nhân vì sự công kích của rất nhiều người.

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới nhất.

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