Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Hot girl Thúy Vi bất ngờ đăng đàn phát ngôn cực sốc

Giải trí 16/05/2017 16:36

‘Kẻ thứ 3’ nổi tiếng nhất showbiz – người mẫu Thúy Vi vừa đăng tải dòng trạng thái ám chỉ, mỉa mai Á hậu Huyền My vì cướp bồ bạn thân.

Mới đây, ‘cô nàng lắm chiêu’ Thúy Vi đã gây sóng trên cộng đồng mạng với thông tin tố Á hậu Huyền My gạ gẫm người yêu của bạn thân. Trong bài viết, cô nàng đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Chị chị em em lấy luôn cây cà rem”.

Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Hot girl Thúy Vi bất ngờ đăng đàn phát ngôn cực sốc - Ảnh 1
Dù không nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu Thúy Vi đang "đá đểu" hành động của Huyền My - Ảnh: FBNV

Mặc dù không nói thẳng nhưng ai cũng biết rằng Thúy Vi đang chê bai hành động của á hậu. Cô nàng cho rằng hành động gạ gẫm người yêu của bạn thân là điều đáng chê trách và không thể chấp nhận được.

Song, điều đáng nói ở đây, Thúy Vi lại từng được mệnh danh là “kẻ thứ ba” nổi tiếng nhất của showbiz, khiến cho cặp đôi Phan Thành - Midu dù đã đính hôn cũng “đường ai nấy đi”. Phải chăng nàng hot girl đã quên mất điều đó nên mới dám mạnh miệng như vậy?

Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Hot girl Thúy Vi bất ngờ đăng đàn phát ngôn cực sốc - Ảnh 2
Tuy lớn tiếng mỉa mai Huyền My nhưng Thúy Vi mới chính là 'kẻ thứ ba' nổi tiếng nhất showbiz khi làm cho cặp đôi Phan Thành - Mi Du tan vỡ. Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng đây cũng chỉ là cách tạo sự chú ý vì Thúy Vi vốn dĩ là người nổi tiếng lắm chiêu trò, ưa thể hiện những phát ngôn gây sốc và biết cách kiếm tiền từ những hành động ném đá của dư luận.

Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Hot girl Thúy Vi bất ngờ đăng đàn phát ngôn cực sốc - Ảnh 3
Theo nhiều người, đây cũng lại là một chiêu trò của cô nàng khi mà sự nổi tiếng của Thúy Vi chủ yếu đến từ những thái độ và hành động ném đá của dư luận - Ảnh: Internet

(Nguồn: tổng hợp)

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