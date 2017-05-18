Khoảng hơn hai năm trước, dư luận vô cùng xôn xao trước vụ một công tử 17 tuổi, con của một đại gia máu mặt nào đó, lái chiếc BMW i8 màu xanh ngọc độc nhất Việt Nam gây tai nạn, nát hết một phần đầu xe. Chiếc siêu xe độc nhất Việt Nam giá trị gần 7 tỷ đồng lại do một một học sinh lớp 12 điều khiển và gây tai nạn đến tận hai lần khiến công chúng thật sự choáng váng.

Chỉ cách đây mấy ngày, trong dòng thời sự liên quan vụ việc cô gái T.H - chủ một thẩm mỹ viện lớn ở Hà Nội tố cáo Á hậu Huyền My có ý định "gạ gẫm" người yêu mình, nhiều người tinh ý phát hiện người yêu của cô gái chính là vị thiếu gia hai lần gây tai nạn với siêu xe BMW i8 kia.

Là thiếu gia của tập đoàn bánh kẹo lớn tại Việt Nam

Danh tính của T.S, tên của thiếu gia kia, nhanh chóng được cư dân mạng truy lùng.

Có tin đồn nói rằng T.S là con trai của chủ tịch một tập đoàn bánh kẹo lớn nhất nhì Việt Nam. Với gia thế khủng như vậy, T.S liên tục tham gia vào các bữa tiệc xa hoa của giới showbiz và quen biết rất nhiều người nổi tiếng.

Bạn gái của anh, T.H, là chủ của một thẩm mỹ viện lớn ở Hà Nội và xinh đẹp không hề kém cạnh Á hậu Huyền My.

Bênh Huyền My và nói bạn gái mình "thiển cận"

Trước đó từng cầu hôn bạn gái và muốn ra nước ngoài sống

Trên Facebook cá nhân mới đây, T.H đăng tải loạt tin nhắn trao đổi qua Viber cho thấy vị thiếu gia này từng cầu hôn cô. Theo chia sẻ của T.H, cô con gái xinh xắn hiện nay của cô chính là con của T.S, và hai người từng có ý định kết hôn, ra nước ngoài sinh sống.

Bị bạn thân người yêu tố vô trách nhiệm