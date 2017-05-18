Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Chân dung thiếu gia 9X khiến người đẹp bị tố cáo thả thính bất chấp

Đời sống 18/05/2017 14:03

Sau khi cô gái chủ thẩm mỹ viện lớn ở Hà Nội tố cáo Á hậu Huyền My 'thả thính' người yêu mình, cư dân mạng đã nhanh chóng lùng ra danh tính của vị thiếu gia này.

Là thiếu gia 17 tuổi lái BMW i8 hai lần gây tai nạn

Khoảng hơn hai năm trước, dư luận vô cùng xôn xao trước vụ một công tử 17 tuổi, con của một đại gia máu mặt nào đó, lái chiếc BMW i8 màu xanh ngọc độc nhất Việt Nam gây tai nạn, nát hết một phần đầu xe. Chiếc siêu xe độc nhất Việt Nam giá trị gần 7 tỷ đồng lại do một một học sinh lớp 12 điều khiển và gây tai nạn đến tận hai lần khiến công chúng thật sự choáng váng.

Chỉ cách đây mấy ngày, trong dòng thời sự liên quan vụ việc cô gái T.H - chủ một thẩm mỹ viện lớn ở Hà Nội tố cáo Á hậu Huyền My có ý định "gạ gẫm" người yêu mình, nhiều người tinh ý phát hiện người yêu của cô gái chính là vị thiếu gia hai lần gây tai nạn với siêu xe BMW i8 kia. 

Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Chân dung thiếu gia 9X khiến người đẹp bị tố cáo thả thính bất chấp - Ảnh 1
Chiếc siêu xe nát hết phần đầu sau tai nạn đâm vào gốc cây - Ảnh: Internet

Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Chân dung thiếu gia 9X khiến người đẹp bị tố cáo thả thính bất chấp - Ảnh 2
Trên trang cá nhân, thiếu gia T.S cũng đăng rất nhiều hình ảnh về chiếc siêu xe độc nhất vô nhị này - Ảnh: FBNV

Là thiếu gia của tập đoàn bánh kẹo lớn tại Việt Nam

Danh tính của T.S, tên của thiếu gia kia, nhanh chóng được cư dân mạng truy lùng.

Có tin đồn nói rằng T.S là con trai của chủ tịch một tập đoàn bánh kẹo lớn nhất nhì Việt Nam. Với gia thế khủng như vậy, T.S liên tục tham gia vào các bữa tiệc xa hoa của giới showbiz và quen biết rất nhiều người nổi tiếng.

Bạn gái của anh, T.H, là chủ của một thẩm mỹ viện lớn ở Hà Nội và xinh đẹp không hề kém cạnh Á hậu Huyền My.

Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Chân dung thiếu gia 9X khiến người đẹp bị tố cáo thả thính bất chấp - Ảnh 3
Tham gia vào rất nhiều bữa tiệc lớn của giới showbiz - Ảnh: Internet

Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Chân dung thiếu gia 9X khiến người đẹp bị tố cáo thả thính bất chấp - Ảnh 4
Anh cũng đã đấu giá chiếc váy mà Huyền My mặc để tặng cho mẹ mình trong đám cưới chị gái - Ảnh: Internet

Bênh Huyền My và nói bạn gái mình "thiển cận"

Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Chân dung thiếu gia 9X khiến người đẹp bị tố cáo thả thính bất chấp - Ảnh 5
Trước bão scandal đang hướng về Huyền My với chỉ trích là kẻ thứ ba, vị thiếu gia này tỏ thái độ khá giận dữ và gọi bạn gái mình là "đầu óc thiển cận" - Ảnh: FBNV

Trước đó từng cầu hôn bạn gái và muốn ra nước ngoài sống

Trên Facebook cá nhân mới đây, T.H đăng tải loạt tin nhắn trao đổi qua Viber cho thấy vị thiếu gia này từng cầu hôn cô. Theo chia sẻ của T.H, cô con gái xinh xắn hiện nay của cô chính là con của T.S, và hai người từng có ý định kết hôn, ra nước ngoài sinh sống. 

Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Chân dung thiếu gia 9X khiến người đẹp bị tố cáo thả thính bất chấp - Ảnh 6
Đoạn tin nhắn chat được cho là T.S tỏ ý muốn cưới T.H và ra nước ngoài sinh sống - Ảnh: FBNV

Bị bạn thân người yêu tố vô trách nhiệm 

Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Chân dung thiếu gia 9X khiến người đẹp bị tố cáo thả thính bất chấp - Ảnh 7
Hot girl Hà Lade là bạn thân của T.H, cô lên tiếng tố cáo T.S vô trách nhiệm với người yêu nhưng lại là người bao đồng. Cô còn lên tiếng nhắc nhở Huyền My nên có tự trọng và gọi T.S là "bất lương" - Ảnh: FBNV

Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Hot girl Thúy Vi bất ngờ đăng đàn phát ngôn cực sốc

Nghi án Á hậu Huyền My cướp bồ bạn thân: Hot girl Thúy Vi bất ngờ đăng đàn phát ngôn cực sốc

‘Kẻ thứ 3’ nổi tiếng nhất showbiz – người mẫu Thúy Vi vừa đăng tải dòng trạng thái ám chỉ, mỉa mai Á hậu Huyền My vì cướp bồ bạn thân.

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