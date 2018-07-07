Cách đây ít lâu, Anh Thơ livestream trò chuyện và khiến cư dân mạng bất ngờ về nhan sắc. Trong những góc quay cận cảnh, bà xã Bình Minh lộ làn da thiếu sức sống, gương mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim. Khi chứng kiến sự xuống sắc quá nhanh của Anh Thơ, nhiều người tỏ ra thương cảm khi chị đã hy sinh cho gia đình nhỏ quá nhiều.

Ngay sau đó bà mẹ hai con đã đăng bức ảnh khoe làn da trắng nõn nà như ngầm đáp trả. Tuy nhiên, bức ảnh này lại một lần nữa khiến nữ doanh nhân đứng trước nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Dựa vào chiếc cằm nhọn bất thường cùng gương mặt nhỏ gọn khó hiểu, Anh Thơ bị đồn vừa mới dao kéo để trùng tu nhan sắc. Trước thông tin trên, bà xã Bình Minh tiếp tục khoe loạt ảnh xinh tươi hòng đập tan tin đồn. Anh Thơ khẳng định mặt mình đẹp tự nhiên, cằm và môi cũng chưa từng dao kéo.