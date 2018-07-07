Bị nghi độn cằm dài nhọn hoắt, bà xã Bình Minh bức xúc nói rõ sự tình

Hậu trường 07/07/2018 13:41

Bà xã Bình Minh lần đầu lên tiếng về nghi án phẫu thuật thẩm mỹ để nâng tầm nhan sắc.

Cách đây ít lâu, Anh Thơ livestream trò chuyện và khiến cư dân mạng bất ngờ về nhan sắc. Trong những góc quay cận cảnh, bà xã Bình Minh lộ làn da thiếu sức sống, gương mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim. Khi chứng kiến sự xuống sắc quá nhanh của Anh Thơ, nhiều người tỏ ra thương cảm khi chị đã hy sinh cho gia đình nhỏ quá nhiều.

Ngay sau đó bà mẹ hai con đã đăng bức ảnh khoe làn da trắng nõn nà như ngầm đáp trả. Tuy nhiên, bức ảnh này lại một lần nữa khiến nữ doanh nhân đứng trước nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Dựa vào chiếc cằm nhọn bất thường cùng gương mặt nhỏ gọn khó hiểu, Anh Thơ bị đồn vừa mới dao kéo để trùng tu nhan sắc. Trước thông tin trên, bà xã Bình Minh tiếp tục khoe loạt ảnh xinh tươi hòng đập tan tin đồn. Anh Thơ khẳng định mặt mình đẹp tự nhiên, cằm và môi cũng chưa từng dao kéo.

Cằm tui tự nhiên, không sửa độn, đứng nghi vấn nữa nha”, cô viết.

Bị nghi độn cằm dài nhọn hoắt, bà xã Bình Minh bức xúc nói rõ sự tình - Ảnh 1
Bà xã Bình Minh khoe nhan sắc tươi trẻ sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV
Bị nghi độn cằm dài nhọn hoắt, bà xã Bình Minh bức xúc nói rõ sự tình - Ảnh 2
Anh Thơ khẳng định mọi chi tiết trên mặt mình đều đẹp tự nhiên - Ảnh: FBNV
Bị nghi độn cằm dài nhọn hoắt, bà xã Bình Minh bức xúc nói rõ sự tình - Ảnh 3
Bà xã Bình Minh tự hào với chiếc cằm nhọn và bờ môi mỏng - Ảnh: FBNV
Bị nghi độn cằm dài nhọn hoắt, bà xã Bình Minh bức xúc nói rõ sự tình - Ảnh 4
Trước đó, vợ Bình Minh lộ gương mặt khác lạ khiến nhiều người nghi ngờ chị đụng chạm dao kéo - Ảnh: FBNV
Bị nghi độn cằm dài nhọn hoắt, bà xã Bình Minh bức xúc nói rõ sự tình - Ảnh 5
Trong những clip livestream, nhan sắc vợ Bình Minh cũng không được long lanh như trên ảnh - Ảnh: Cắt từ clip
Bị nghi độn cằm dài nhọn hoắt, bà xã Bình Minh bức xúc nói rõ sự tình - Ảnh 6
Sau nhiều sóng gió, gia đình Bình Minh - Anh Thơ càng hạnh phúc hơn trước - Ảnh: Internet

Clip Anh Thơ livestream để lộ làn da thiếu sức sống

Vợ Bình Minh lộ gương mặt khác lạ, cằm nhọn hoắt không nhận ra

Vợ Bình Minh lộ gương mặt khác lạ, cằm nhọn hoắt không nhận ra

Bà xã Bình Minh khiến công chúng bất ngờ khi lộ gương mặt nhọn hoắt lạ lẫm. Anh Thơ bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp.

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