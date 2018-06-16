Lộ nhan sắc thật của vợ Bình Minh sau nhiều scandal tình ái của chồng

Xuất hiện trong những clip livestream thời gian gần đây, vợ Bình Minh khiến nhiều người xót xa khi lộ nhan sắc xuống cấp và gương mặt hằn đầy nếp nhăn.

Thường xuyên chia sẻ những bức ảnh long lanh trên mạng xã hội, mọi người đều nghĩ rằng bà xã Bình Minh sở hữu nhan sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ. Thậm chí, chính Anh Thơ cũng không ít lần thừa nhận mình có gương mặt trong vắt, thần thái tươi trẻ dù bị cuộc đời vùi dập không thương tiếc.

"Có ai tin rằng đây là bức ảnh được chụp với mục đích test đèn, test máy không? Bấm 1 phát khởi động nhìn qua ưng luôn, xin ảnh liền ngay lập tức. Chỉ đơn giản không nghĩ rằng sau bao cú vùi dập của cuộc đời mình vẫn còn có thể trong trẻo được đến thế, ahihi...", bà xã Bình Minh tâm sự cách đây ít lâu.

Bà xã Bình Minh tự hào về nhan sắc tươi trẻ đến khó tin - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây nữ doanh nhân tuổi 42 livestream trò chuyện và khiến tất cả cư dân mạng đều bất ngờ về nhan sắc. Trong những góc quay cận cảnh, bà xã Bình Minh lộ làn da thiếu sức sống, gương mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim. Khi chứng kiến sự xuống sắc quá nhanh của Anh Thơ, nhiều người tỏ ra thương cảm khi chị đã hy sinh cho gia đình nhỏ quá nhiều.

Tuy nhiên, clip livestream đã tố cáo nhan sắc thật của Anh Thơ - Ảnh: Cắt từ clip

Vợ Bình Minh lộ gương mặt kém sắc, thiếu sức sống khi trò chuyện với fan - Ảnh: Cắt từ clip

Xuất hiện trên thảm đỏ cùng chồng tại sự kiện khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế, bà xã Bình Minh cũng bị chê nhiều về cách ăn mặc - Ảnh: Internet

Clip bà xã Bình Minh livestream trò chuyện với fan

Lê Hoàng: 'Dưới vẻ đẹp rực rỡ của Bình Minh là một cái mỏ vàng lẫn mỏ kim cương' Trong một khoảng thời gian khá dài, Lê Hoàng cho rằng Bình Minh 'mang vẻ đẹp trai để bóp cổ các vai diễn'. Nhưng sau đó, anh dần nhận ra khả năng diễn xuất và nhiều điểm 'hơn người' của MC, diễn viên Bình Minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-nhan-sac-that-cua-vo-binh-minh-sau-nhieu-scandal-tinh-ai-cua-chong-286794.html