Nghi vấn vợ Bình Minh mang thai lần 3 sau chuyến du lịch Maldives

Hậu trường 20/04/2018 14:30

Xuất hiện tại sự kiện tối qua, bà xã Bình Minh lộ vòng 2 to hơn ngày thường làm dấy lên nghi vấn đang mang bầu lần 3.

Ít ngày trước, Bình Minh và Anh Thơ đã đưa nhau đến thiên đường Maldives kỷ niệm 10 năm kết hôn. Tại hòn đảo mơ mộng này, cặp vợ chồng chụp nhiều bộ ảnh tuyệt đẹp để ghi dấu lại thời khắc tròn 1 thập niên bên nhau.

Tuy đã sống chung một chặng đường dài nhưng Bình Minh và Anh Thơ vẫn khiến nhiều người ghen tỵ trước những cử chỉ tình cảm "ngọt như mía lùi". Chứng kiến hạnh phúc của họ, không ít cư dân mạng đoán rằng hai vợ chồng sẽ nhanh chóng đón tin vui lần thứ 3. Trước những lời trêu ghẹo của bạn bè, doanh nhân Anh Thơ cũng tung hứng lại bằng những bình luận hài hước.

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Vợ chồng Bình Minh kỷ niệm 10 năm ngày cưới trên biển Maldives - Ảnh: FBNV

Mới đây, đôi vợ chồng nổi tiếng gây chú ý khi sánh đôi đến tham dự sự kiện khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2018 diễn ra vào tối 19/4. Trong khi Bình Minh diện bộ vest xám lịch lãm thì doanh nhân Anh Thơ chọn một bộ áo dài có thiết kế khá đơn giản.

Điều đáng chú ý, vòng bụng của nữ doanh nhân có vẻ nhỉnh hơn so với ngày thường. Không ít người cho rằng, Anh Thơ đang mang thai lần ba sau chuyến nghỉ dưỡng cực lãng mạn ở thiên đường Maldives.

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Anh Thơ tăng cân thấy rõ sau chuyến du lịch hâm nóng tình cảm
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Nhiều người đoán vợ Bình Minh đang mang thai lần 3
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Nghi vấn vợ Bình Minh mang thai lần 3 sau chuyến du lịch Maldives - Ảnh 5
Vòng 2 của Anh Thơ nhỉnh hơn trước khá nhiều
Anh Thơ - Bình Minh: 10 năm hôn nhân yên ổn nhờ tài "thu phục" chồng kém tuổi

Anh Thơ - Bình Minh: 10 năm hôn nhân yên ổn nhờ tài "thu phục" chồng kém tuổi

Anh Thơ hơn Bình Minh 4 tuổi nhưng cô vẫn tự tin trở thành vợ anh. Trải qua 10 năm hôn nhân, Anh Thơ càng chứng minh cho khán giả thấy, bản lĩnh thu phục chồng kém tuổi của mình.

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