Vợ chồng Bình Minh kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Trương Quỳnh Anh có phản ứng lạ

Trương Quỳnh Anh than thở cô đơn cùng thời điểm bà xã Bình Minh chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng ở thiên đường biển Maldives.
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Nhân kỷ niệm 10 năm kết hôn, vợ chồng Bình Minh đã có chuyến đi đến thiên đường biển Maldives để hâm nóng tình cảm. Trên trang cá nhân, doanh nhân Anh Thơ khiến nhiều chị em phát hờn khi cập nhật liên tục những hình ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Bình Minh ôm vợ say đắm trong khung cảnh vô cùng lãng mạn ngay bên bờ biển.
Tuy nhiên, đối lập với hình ảnh ngọt ngào trên là sự cô đơn của Trương Quỳnh Anh. Mới đây, nữ ca sĩ gây xôn xao khi đăng tải bức ảnh selfie và than thở buồn rầu.
Tuy không nêu tên ai nhưng nhiều người cho rằng bà xã Tim đang chạnh lòng trước hạnh phúc của Bình Minh và Anh Thơ. Bởi cách đây không lâu, người đẹp từng bị nghi có mối quan hệ ngoài luồng với nam MC Chung sức khi cả hai hợp tác chung trong phim Thề không gục ngã.