Hoá ra, đây là lý do vợ chồng Bình Minh quyết 'trốn con' đến Maldives du hí

Thay vì đãi tiệc hoành tráng như những năm trước, năm nay vợ chồng Bình Minh quyết định 'trốn con' đến Maldives để kỷ niệm 10 năm kết hôn.

10 năm về chung một nhà, vợ chồng Bình Minh thu trái ngọt là hai cô công chúa xinh xắn. Tuy nhiên, năm nay cặp đôi nổi tiếng không kỷ niệm ngày cưới cùng 2 con gái mà quyết định tới Mandivels để hâm nóng tình yêu.

Anh Thơ thích thú với khi lần đầu tiên đến thăm Mandivels - Ảnh: FBNV

Tuy đều đã U40 nhưng Anh Thơ và Bình Minh vẫn rất nhí nhảnh, yêu đời. Hai vợ chồng diện nhiều áo cặp, chăm chỉ ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn tại một trong những địa điểm du lịch đẹp nhất hành tinh.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Anh Thơ cập nhật liên tục những hình ảnh đẹp long lanh. Trong đó, đáng chú ý nhất là loạt ảnh hai vợ chồng dùng bữa sáng đầy lãng mạn trên tấm khăn trải bàn viết chữ "Kỷ niệm ngày cưới lần thứ 10".

Hai vợ chồng dùng bữa sáng trong ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn - Ảnh: FBNV

Theo bà xã Bình Minh, chính nhân viên nhà hàng đã chuẩn bị chu đáo để tạo bất ngờ cho hai vợ chồng.

"Ra ăn sáng được nhân viên mời đến cái bàn có trải khăn trắng và một anh đang hí húi vẽ cát. Quá bất ngờ với dịch vụ khách hàng tại hòn đảo xinh đẹp này", Anh Thơ viết.

Nhân viên nhà hàng đã chuẩn bị mọi thứ để tạo bất ngờ cho vợ chồng Bình Minh - Ảnh: FBNV

Bà xã Bình Minh hứa sẽ tung nhiều bộ hình thật đẹp để khoe với bạn bè - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Bình Minh 'trốn con' đến thiên đường Maldives hâm nóng tình cảm Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Vợ chồng Bình Minh trốn con đến thiên đường Maldives nghỉ dưỡng để hâm nóng tình yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-ra-day-la-ly-do-vo-chong-binh-minh-quyet-tron-con-den-maldives-du-hi-278967.html