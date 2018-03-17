Sau scandal lộ ảnh nhạy cảm của chồng, vợ Bình Minh bất lực kêu trời vì điều này

Không chỉ là một người phụ nữ bản lĩnh trên thương trường, Anh Thơ còn khiến nhiều chị em nể phục với cách cư xử thông minh và tinh tế trước những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm.

Trước đó, trong scandal lộ ảnh nhạy cảm của ông xã Bình Minh và ca sĩ Trương Quỳnh Anh, Anh Thơ luôn tỏ ra bình tĩnh. Dù dư luận ồn ào, dèm pha, cô vẫn luôn có những hành động chứng tỏ gia đình mình hạnh phúc. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, Anh Thơ nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống hôn nhân và giữ cho tổ ấm nhỏ của mình luôn tràn ngập tiếng cười.