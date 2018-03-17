Sau scandal lộ ảnh nhạy cảm của chồng, vợ Bình Minh bất lực kêu trời vì điều này

Hậu trường 17/03/2018 13:33

Anh Thơ – bà xã Bình Minh nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em khi than vãn về vấn đề này.

Không chỉ là một người phụ nữ bản lĩnh trên thương trường, Anh Thơ còn khiến nhiều chị em nể phục với cách cư xử thông minh và tinh tế trước những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm.

Trước đó, trong scandal lộ ảnh nhạy cảm của ông xã Bình Minh và ca sĩ Trương Quỳnh Anh, Anh Thơ luôn tỏ ra bình tĩnh. Dù dư luận ồn ào, dèm pha, cô vẫn luôn có những hành động chứng tỏ gia đình mình hạnh phúc. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, Anh Thơ nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống hôn nhân và giữ cho tổ ấm nhỏ của mình luôn tràn ngập tiếng cười.

Những tưởng không gì có thể làm khó được người phụ nữ bản lĩnh này, song mới đây, Anh Thơ lại khiến nhiều người bất ngờ khi đăng status than vãn về vấn đề này. 

Sau scandal lộ ảnh nhạy cảm của chồng, vợ Bình Minh bất lực kêu trời vì điều này - Ảnh 1
Anh Thơ than trời vì không thể kiêng đồ ngọt - Ảnh: FBNV

"Đôi lúc ao ước phải chi từ bỏ được đồ ngọt thì chắc mình nhìn cũng được lắm á. Kiêng quá trời kiêng, thậm chí uống cafe không bỏ đường rồi tập tành như điên, nhưng không bỏ được chè và các loại bánh ngọt là sao? Trời ơi là trời", bà xã Bình Minh chia sẻ.

Sau scandal lộ ảnh nhạy cảm của chồng, vợ Bình Minh bất lực kêu trời vì điều này - Ảnh 2
Nỗi khổ của bà xã Bình Minh chính là nỗi lòng của nhiều chị em - Ảnh: FBNV

Sau khi đăng tải, bài viết của Anh Thơ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt, không ít chị em bày tỏ sự đồng của của mình về vấn đề muốn giảm cân nhưng không thể bỏ được thói quen thèm đồ ngọt.

Sau scandal lộ ảnh nhạy cảm của chồng, vợ Bình Minh bất lực kêu trời vì điều này - Ảnh 3

Sau scandal lộ ảnh nhạy cảm của chồng, vợ Bình Minh bất lực kêu trời vì điều này - Ảnh 4
Dưới phần bình luận, nhiều người đã chia sẻ và đồng cảm với cô về vấn đề này - Ảnh: FBNV
Sau scandal lộ ảnh nhạy cảm của chồng, vợ Bình Minh bất lực kêu trời vì điều này - Ảnh 5
Cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào của Bình Minh và Anh Thơ hiện tại - Ảnh: FBNV
Suýt 'té ghế' khi xem Quý cô hoàn hảo, bà xã Bình Minh chia sẻ sâu sắc về cách ứng xử và 'cảnh báo các bạn nào có ý định tham gia game show'

Suýt 'té ghế' khi xem Quý cô hoàn hảo, bà xã Bình Minh chia sẻ sâu sắc về cách ứng xử và 'cảnh báo các bạn nào có ý định tham gia game show'

Bà xã Bình Minh khiến cư dân mạng nể phục khi chia sẻ quan điểm của mình về cách cư xử với mẹ chồng sau khi xem 'Quý cô hoàn hảo'.

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