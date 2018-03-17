Sau scandal lộ ảnh nhạy cảm của chồng, vợ Bình Minh bất lực kêu trời vì điều này

Anh Thơ – bà xã Bình Minh nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em khi than vãn về vấn đề này.
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Không chỉ là một người phụ nữ bản lĩnh trên thương trường, Anh Thơ còn khiến nhiều chị em nể phục với cách cư xử thông minh và tinh tế trước những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm.
Trước đó, trong scandal lộ ảnh nhạy cảm của ông xã Bình Minh và ca sĩ Trương Quỳnh Anh, Anh Thơ luôn tỏ ra bình tĩnh. Dù dư luận ồn ào, dèm pha, cô vẫn luôn có những hành động chứng tỏ gia đình mình hạnh phúc. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, Anh Thơ nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống hôn nhân và giữ cho tổ ấm nhỏ của mình luôn tràn ngập tiếng cười.
Những tưởng không gì có thể làm khó được người phụ nữ bản lĩnh này, song mới đây, Anh Thơ lại khiến nhiều người bất ngờ khi đăng status than vãn về vấn đề này.
"Đôi lúc ao ước phải chi từ bỏ được đồ ngọt thì chắc mình nhìn cũng được lắm á. Kiêng quá trời kiêng, thậm chí uống cafe không bỏ đường rồi tập tành như điên, nhưng không bỏ được chè và các loại bánh ngọt là sao? Trời ơi là trời", bà xã Bình Minh chia sẻ.
Sau khi đăng tải, bài viết của Anh Thơ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt, không ít chị em bày tỏ sự đồng của của mình về vấn đề muốn giảm cân nhưng không thể bỏ được thói quen thèm đồ ngọt.