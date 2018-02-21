Sau scandal lộ ảnh tình tứ bên Bình Minh, Trương Quỳnh Anh khoe được 'người yêu' mới ôm vai ngủ

Sau ồn ào tình cảm với Bình Minh, Trương Quỳnh Anh khiến nhiều người hoang mang khi khoe “người yêu” mới trên trang cá nhân.
- Trương Quỳnh Anh tình cảm bên Tim, lên tiếng giữa tin đồn 'đá đểu' vợ Bình Minh
- Trương Quỳnh Anh lập tức 'phản pháo' khi bị vợ Bình Minh nhắc lại chuyện ồn ào tình cảm?
Cách đây không lâu, dư luận xôn xao về nghi án tình cảm của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Sau khi những hình ảnh thân mật của cặp đôi bị tiết lộ, dân mạng đã chỉ trích và “ném đá” Trương Quỳnh Anh dữ dội vì cho rằng cô phản bội Tim. Mặc dù người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận song cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng bị ảnh hưởng không ít bởi lùm xùm này.
Vài tháng trôi qua, sự việc dường như đã lắng xuống. Song mới đây, bà mẹ một con lại đăng tải dòng trạng thái gây chú ý: “Tết này vui nè, có người yêu hộ tống đi diễn, khuya mệt quá thì người yêu tự dựa vai ôm tay mình ngủ trước vậy đó”.
Ban đầu, không ít người hoang mang cứ tưởng Trương Quỳnh Anh công khai người yêu mới của mình. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là cách gọi “yêu” của cô với cậu con trai đầu lòng. Nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc con trai tựa đầu vào vai mẹ ngủ ngon khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm.