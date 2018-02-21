Sau scandal lộ ảnh tình tứ bên Bình Minh, Trương Quỳnh Anh khoe được 'người yêu' mới ôm vai ngủ

Hậu trường 21/02/2018 19:21

Sau ồn ào tình cảm với Bình Minh, Trương Quỳnh Anh khiến nhiều người hoang mang khi khoe “người yêu” mới trên trang cá nhân.

Cách đây không lâu, dư luận xôn xao về nghi án tình cảm của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Sau khi những hình ảnh thân mật của cặp đôi bị tiết lộ, dân mạng đã chỉ trích và “ném đá” Trương Quỳnh Anh dữ dội vì cho rằng cô phản bội Tim. Mặc dù người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận song cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng bị ảnh hưởng không ít bởi lùm xùm này.

Vài tháng trôi qua, sự việc dường như đã lắng xuống. Song mới đây, bà mẹ một con lại đăng tải dòng trạng thái gây chú ý: “Tết này vui nè, có người yêu hộ tống đi diễn, khuya mệt quá thì người yêu tự dựa vai ôm tay mình ngủ trước vậy đó”.

Sau scandal lộ ảnh tình tứ bên Bình Minh, Trương Quỳnh Anh khoe được 'người yêu' mới ôm vai ngủ - Ảnh 1
Trương Quỳnh Anh hạnh phúc khi có 'người yêu' hộ tống đi diễn - Ảnh: FBNV

Ban đầu, không ít người hoang mang cứ tưởng Trương Quỳnh Anh công khai người yêu mới của mình. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là cách gọi “yêu” của cô với cậu con trai đầu lòng. Nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc con trai tựa đầu vào vai mẹ ngủ ngon khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

Sau scandal lộ ảnh tình tứ bên Bình Minh, Trương Quỳnh Anh khoe được 'người yêu' mới ôm vai ngủ - Ảnh 2
Sự thật 'người yêu' mà bà mẹ một con nói đến chính là con trai Sushi - Ảnh: FBNV
Sau scandal lộ ảnh tình tứ bên Bình Minh, Trương Quỳnh Anh khoe được 'người yêu' mới ôm vai ngủ - Ảnh 3
Bên dưới phần bình luận, bà xã Tim nhận được rất nhiều lời khen từ fan. Đặc biệt, một số dân mạng vui tính còn cho rằng Sushi chính là 'người tình' của Trương Quỳnh Anh - Ảnh: FBNV
Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trương Quỳnh Anh miệt mài chạy show Tết

Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trương Quỳnh Anh miệt mài chạy show Tết

Ngày Tết, nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thuật của người dân tăng cao, chính vì thế các ca sĩ, diễn viên hầu như không được nghỉ ngơi, họ miệt mài chạy show phục vụ khán giả.

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Từ khóa:   Tim - Trương Quỳnh Anh con trai Trương Quỳnh Anh

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