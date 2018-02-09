Trương Quỳnh Anh lập tức 'phản pháo' khi bị vợ Bình Minh nhắc lại chuyện ồn ào tình cảm?

Cách đây ít ngày, Anh Thơ bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang Facebook cá nhân nói về chuyện “cơm nhà phở sân bay”. Cụ thể bà xã Bình Minh viết: “Phở sân bay liệu có ngon hơn cơm nhà, mà sao mãi cứ tìm nhau?".

Anh Thơ đăng dòng trạng thái nói về chuyện 'cơm và phở' khiến dư luận xôn xao - Ảnh: FBNV

Dù bà xã Bình Minh không nhắc tên ai hay một sự kiện cụ thể nào nhưng nhiều cư dân mạng vẫn hoài nghi rằng cô đang ngầm nhắc lại ồn ào tình cảm giữa chồng và Trương Quỳnh Anh.