Trương Quỳnh Anh lập tức 'phản pháo' khi bị vợ Bình Minh nhắc lại chuyện ồn ào tình cảm?

Trương Quỳnh Anh phản ứng bất ngờ sau khi Anh Thơ – bà xã Bình Minh đăng dòng trạng thái ẩn ý nhắc lại mối quan hệ tình cảm ồn ào cách đây không lâu.
- Vợ chồng Hoàng Bách, Bình Minh, Quyền Linh đã lên đường sang Trung Quốc xem U23 Việt Nam
- Làm lành với vợ đại gia, Bình Minh 'treo thưởng' hậu cho U23 Việt Nam
Cách đây ít ngày, Anh Thơ bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang Facebook cá nhân nói về chuyện “cơm nhà phở sân bay”. Cụ thể bà xã Bình Minh viết: “Phở sân bay liệu có ngon hơn cơm nhà, mà sao mãi cứ tìm nhau?".
Dù bà xã Bình Minh không nhắc tên ai hay một sự kiện cụ thể nào nhưng nhiều cư dân mạng vẫn hoài nghi rằng cô đang ngầm nhắc lại ồn ào tình cảm giữa chồng và Trương Quỳnh Anh.
Sau dòng trạng thái gây tranh cãi của Anh Thơ, Trương Quỳnh Anh cũng bất ngờ đăng tải bài viết ngắn gọn nhưng lại vô cùng khó hiểu về chuyện tình cảm. Nhiều cư dân mạng cho rằng bà mẹ một con đang ngầm đá xéo vợ Bình Minh.
Trương Quỳnh Anh viết: “Kẻ đáng thương nhất không phải kẻ thiếu thốn tình cảm mà chính là kẻ có rất nhiều mà không biết trân trọng nó!".