Trương Quỳnh Anh lập tức 'phản pháo' khi bị vợ Bình Minh nhắc lại chuyện ồn ào tình cảm?

Hậu trường 09/02/2018 15:07

Trương Quỳnh Anh phản ứng bất ngờ sau khi Anh Thơ – bà xã Bình Minh đăng dòng trạng thái ẩn ý nhắc lại mối quan hệ tình cảm ồn ào cách đây không lâu.

Cách đây ít ngày, Anh Thơ bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang Facebook cá nhân nói về chuyện “cơm nhà phở sân bay”. Cụ thể bà xã Bình Minh viết: “Phở sân bay liệu có ngon hơn cơm nhà, mà sao mãi cứ tìm nhau?".

Trương Quỳnh Anh lập tức 'phản pháo' khi bị vợ Bình Minh nhắc lại chuyện ồn ào tình cảm? - Ảnh 1
Anh Thơ đăng dòng trạng thái nói về chuyện 'cơm và phở' khiến dư luận xôn xao - Ảnh: FBNV

Dù bà xã Bình Minh không nhắc tên ai hay một sự kiện cụ thể nào nhưng nhiều cư dân mạng vẫn hoài nghi rằng cô đang ngầm nhắc lại ồn ào tình cảm giữa chồng và Trương Quỳnh Anh.

Sau dòng trạng thái gây tranh cãi của Anh Thơ, Trương Quỳnh Anh cũng bất ngờ đăng tải bài viết ngắn gọn nhưng lại vô cùng khó hiểu về chuyện tình cảm. Nhiều cư dân mạng cho rằng bà mẹ một con đang ngầm đá xéo vợ Bình Minh.

Trương Quỳnh Anh viết: “Kẻ đáng thương nhất không phải kẻ thiếu thốn tình cảm mà chính là kẻ có rất nhiều mà không biết trân trọng nó!".

Trương Quỳnh Anh lập tức 'phản pháo' khi bị vợ Bình Minh nhắc lại chuyện ồn ào tình cảm? - Ảnh 2
Sau khi bị Anh Thơ nhắc lại chuyện cũ, Trương Quỳnh Anh phản ứng lạ - Ảnh: FBNV
Trương Quỳnh Anh lập tức 'phản pháo' khi bị vợ Bình Minh nhắc lại chuyện ồn ào tình cảm? - Ảnh 3
Bài viết thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Trương Quỳnh Anh lập tức 'phản pháo' khi bị vợ Bình Minh nhắc lại chuyện ồn ào tình cảm? - Ảnh 4
Những hình ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh bị phát tán và lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội cách đây không lâu - Ảnh: Internet
Trương Quỳnh Anh lập tức 'phản pháo' khi bị vợ Bình Minh nhắc lại chuyện ồn ào tình cảm? - Ảnh 5
Cặp đôi đã nhận rất nhiều 'gạch đá'... 
Trương Quỳnh Anh lập tức 'phản pháo' khi bị vợ Bình Minh nhắc lại chuyện ồn ào tình cảm? - Ảnh 6
... với loạt ảnh thân mật này - Ảnh: Internet
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Từng im lặng trước nghi án ngoại tình của chồng nhưng những chia sẻ mới nhất của Anh Thơ vẫn khiến nhiều người hoang mang, lo lắng rằng cô đang gặp chuyện gì đó không vui.

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