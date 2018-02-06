Được khen giỏi chịu đựng, bà xã Bình Minh đột nhiên gây sốc với những hành động khó hiểu này

Từng im lặng trước nghi án ngoại tình của chồng nhưng những chia sẻ mới nhất của Anh Thơ vẫn khiến nhiều người hoang mang, lo lắng rằng cô đang gặp chuyện gì đó không vui.

Thời gian gần đây, doanh nhân Anh Thơ gây chú ý khi thường xuyên chia sẻ những dòng văn triết lý về các mối quan hệ xung quanh. Với cách viết đầy tâm trạng, bà xã Bình Minh bày tỏ thái độ buồn rầu khi cuộc sống bất công với mình. Cô tự động viên bản thân cứ tiếp tục cho đi dù chẳng mấy khi có cơ hội nhận lại.

Anh Thơ nhắn nhủ mọi người đừng đòi hỏi công bằng trong cuộc sống - Ảnh: FBNV

‘Cuộc đời này héo có công bằng đâu mấy mợ ạ, nên thôi cũng đừng ngồi đó mà trông chờ mình làm việc tốt với người ta chắc người ta sẽ tốt lại với mình. Nó cũng giống như nguyên tắc nước mắt chảy xuôi vậy: cha mẹ nuôi mình, mình nuôi lại con mình, rồi con mình nuôi con nó.

Mình đối xử tốt với A, cho A rất nhiều, mình sẽ nhận lại được từ B hay C, còn A lại đi trả nợ ân tình cho D, E, F... Cuộc đời là 1 vòng bánh xe lớn lăn tròn, lăn tròn... Hãy cứ cho đi và rồi mình sẽ nhận lại được từ những nguồn ít mong đợi nhất’, Anh Thơ chia sẻ.

Dù không nhắc đích danh ai nhưng không ít người đoán rằng Anh Thơ đang gặp vấn đề về tình cảm. Bên cạnh đó, bà xã Bình Minh còn gây tò mò với những status nối tiếp nhau đầy ẩn ý như: “Phở sân bay liệu có ngon hơn cơm nhà, mà sao mãi cứ tìm nhau?”.

Dòng chú thích của Anh Thơ khiến nhiều người nghi ngờ cô đang ám chỉ Bình Minh - Ảnh: FBNV

Dưới những chia sẻ của Anh Thơ, nhiều bạn bè thắc mắc ngụ ý sâu xa chị. Tuy nhiên, nữ doanh nhân sinh năm 1977 khẳng định chỉ viết đùa cho vui chứ không có mục đích nhắc nhở hay xỉa xói ai.

Bà xã Bình Minh 'giận sôi máu' khi con gái nhận xét thế này về ảnh cưới của mình nhiều năm trước Khi đang ngồi chỉ cho con gái xem ảnh cưới của hai vợ chồng, cô bé bất ngờ nói một câu khiến bà xã Bình Minh đứng hình tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-khen-gioi-chiu-dung-ba-xa-binh-minh-dot-nhien-gay-soc-voi-nhung-hanh-dong-kho-hieu-nay-270638.html