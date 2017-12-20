Sau ồn ào ảnh nóng của chồng và Trương Quỳnh Anh, bà xã Bình Minh lên tiếng: 'Hạ bệ người khác để nâng bản thân mình lên là quá sai'

Sau vụ ồn ào ảnh nóng của chồng với Trương Quỳnh Anh, bà xã Bình Minh bất ngờ chia sẻ về quan điểm sống trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Anh Thơ - bà xã của nam diễn viên Bình Minh đã bức xúc cho rằng hành động hạ bệ người khác để nâng cao bản thân dù trong showbiz hay công sở đều là sai trái. Cụ thể, bà xã Bình Minh viết: "Hạ bệ người khác để nâng bản thân mình lên là hơi bị sai, nếu không muốn nói là quá sai. Việc này không chỉ thấy trong giới nghệ thuật với các dạng chủ đề 'món tôi theo đuổi mới là đỉnh, còn lại là lèo phèo hết'. Trong giới văn phòng, công sở hay trong cuộc sống cũng gặp đầy cả ra. Việc tự nêu điểm mạnh của mình và tìm điểm yếu của người khác là cực dễ á. Còn vừa nhận ra điểm chưa được mạnh của mình vừa công nhận điểm hay của người khác để hợp tác hay học hỏi nhau mới là khó".

Bà xã Bình Minh tức giận trước những người chuyên soi mói nhằm mục đích hạ bệ người khác - Ảnh: FBNV ​Anh Thơ cũng khẳng định những người tài giỏi thật sự dù khiêm tốn và không nói gì nhiều vẫn được mọi người xung quanh nể trọng. Cô cũng cô rằng, những người chỉ biết soi mói, đặt chuyện nhằm bôi xấu hình ảnh người khác là đang tự làm lộ tầm nhìn hạn hẹp của bản thân. "Ai cũng có mặt mạnh mặt yếu, cái nào yếu thì sửa. Nhìn vào điểm tốt của nhau nhiều để thấy đời này nó tươi nó vui nha", bà xã nam diễn viên Giấc mơ Mỹ nhấn mạnh.

Từ những dòng chia sẻ của Anh Thơ, nhiều khán giả cho rằng cô đang bức xúc về việc bị người khác hạ bệ trong công việc. Hành động này của bà xã Bình Minh làm nhiều khá bất ngờ vì khác hẳn với phản ứng bình tĩnh của cô trong vụ lộ ảnh nóng của chồng với Trương Quỳnh Anh vừa qua. Hình ảnh mới nhất của gia đình Bình Minh và Anh Thơ sau loạt ồn ào ảnh nóng của chồng - Ảnh: Internet Hồi đầu tháng 12, những bức ảnh nóng của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh bị lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng phẫn nộ bởi cả hai đều đã có gia đình. Loạt ảnh nóng của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh khiến dư luận "dậy sóng" - Ảnh: Internet Trước vấn đề này, bà xã nam diễn viên lại tỏ ra khá bình thản và khẳng định tuyệt đối tin tưởng vào chồng. Bà xã Bình Minh luôn tin tưởng chồng trong mọi hoàn cảnh - Ảnh: Internet

Sau rò rỉ ảnh nóng, vướng nghi án ngoại tình với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh tự hào khoe ảnh gia đình hạnh phúc Nhiều khán giả bất ngờ trước tình cảm của gia đình Bình Minh sau ồn ào rò rỉ loạt ảnh thân mật giữa anh với Trương Quỳnh Anh khiến dư luận xôn xao vừa qua.

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