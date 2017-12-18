Hành động này của nam diễn viên phim Giấc mơ Mỹ được cho là lời khẳng định về việc gia đình anh vẫn rất hạnh phúc và không bị ảnh hưởng bởi ồn ào vừa qua.

Mới đây, nam diễn viên Bình Minh đã khoe hình ảnh cả gia đình vui vẻ cùng nhau trong một sự kiện tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên vợ chồng Bình Minh xuất hiện công khai sau vụ lùm xùm loạt ảnh thân mật của nam diễn viên với nữ đồng nghiệp Trương Quỳnh Anh.

Sau khi những hình ảnh hạnh phúc được Bình Minh chia sẻ, nhiều khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ với gia đình nhỏ của nam diễn viên khi vẫn đứng vững trước thị phi showbiz.

"Rất cảm phục vợ MC Bình Minh. Mặc cho sóng gió, mặc cho thị phi lòng em vẫn vững như kiềng ba chân. Chúc gia đình mình giữ vững hạnh phúc này nhé", một khán giả dành lời khen cho vợ nam diễn viên.

Một cư dân mạng khác viết: "Miệng người đời không khi nào tránh được. Chúc anh chị mãi giữ ngọn lửa hồng cho tổ ấm thân yêu".

Vào đầu tháng 12 vừa qua, những hình ảnh thân mật trên mức bạn bè của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh bất ngờ bị lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Giữa ồn ào, nam diễn viên đã lên tiếng khẳng định những bức hình với Trương Quỳnh Anh là ảnh hậu trường phim Thề không gục ngã cách đây đã lâu. Về phía Trương Quỳnh Anh, cô vẫn luôn giữ im lặng trước vấn đề này.