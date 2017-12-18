Sau rò rỉ ảnh nóng, vướng nghi án ngoại tình với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh tự hào khoe ảnh gia đình hạnh phúc

Giải trí 18/12/2017 11:04

Nhiều khán giả bất ngờ trước tình cảm của gia đình Bình Minh sau ồn ào rò rỉ loạt ảnh thân mật giữa anh với Trương Quỳnh Anh khiến dư luận xôn xao vừa qua.

Mới đây, nam diễn viên Bình Minh đã khoe hình ảnh cả gia đình vui vẻ cùng nhau trong một sự kiện tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên vợ chồng Bình Minh xuất hiện công khai sau vụ lùm xùm loạt ảnh thân mật của nam diễn viên với nữ đồng nghiệp Trương Quỳnh Anh.

Hành động này của nam diễn viên phim Giấc mơ Mỹ được cho là lời khẳng định về việc gia đình anh vẫn rất hạnh phúc và không bị ảnh hưởng bởi ồn ào vừa qua.

Sau rò rỉ ảnh nóng, vướng nghi án ngoại tình với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh tự hào khoe ảnh gia đình hạnh phúc - Ảnh 1
Bình Minh vui vẻ cùng bà xã Anh Thơ và 2 con gái tham gia sự kiện - Ảnh: FBNV

Sau rò rỉ ảnh nóng, vướng nghi án ngoại tình với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh tự hào khoe ảnh gia đình hạnh phúc - Ảnh 2
Có thể thấy, vụ ồn ào vừa qua không hề làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của nam diễn viên Bình Minh - Ảnh: FBNV

Sau rò rỉ ảnh nóng, vướng nghi án ngoại tình với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh tự hào khoe ảnh gia đình hạnh phúc - Ảnh 3
Thời điểm Bình Minh vướng vào scandal, Anh Thơ đang công tác tại nước ngoài nhưng cô vẫn tin tưởng vào chồng và khẳng định những hình ảnh nhạy cảm đó chỉ mang tính công việc - Ảnh: FBNV

Sau khi những hình ảnh hạnh phúc được Bình Minh chia sẻ, nhiều khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ với gia đình nhỏ của nam diễn viên khi vẫn đứng vững trước thị phi showbiz.

"Rất cảm phục vợ MC Bình Minh. Mặc cho sóng gió, mặc cho thị phi lòng em vẫn vững như kiềng ba chân. Chúc gia đình mình giữ vững hạnh phúc này nhé", một khán giả dành lời khen cho vợ nam diễn viên.

Một cư dân mạng khác viết: "Miệng người đời không khi nào tránh được. Chúc anh chị mãi giữ ngọn lửa hồng cho tổ ấm thân yêu".

Sau rò rỉ ảnh nóng, vướng nghi án ngoại tình với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh tự hào khoe ảnh gia đình hạnh phúc - Ảnh 4
Nhiều bình luận ngưỡng mộ dành cho tổ ấm của Bình Minh và Anh Thơ - Ảnh: FBNV

Vào đầu tháng 12 vừa qua, những hình ảnh thân mật trên mức bạn bè của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh bất ngờ bị lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Sau rò rỉ ảnh nóng, vướng nghi án ngoại tình với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh tự hào khoe ảnh gia đình hạnh phúc - Ảnh 5
Hình ảnh thân mật giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh khiến dư luận "dậy sóng" vừa qua - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào, nam diễn viên đã lên tiếng khẳng định những bức hình với Trương Quỳnh Anh là ảnh hậu trường phim Thề không gục ngã cách đây đã lâu. Về phía Trương Quỳnh Anh, cô vẫn luôn giữ im lặng trước vấn đề này.

Bị nghi ngờ tung ảnh nhạy cảm Bình Minh - Trương Quỳnh Anh để PR phim, Mai Thu Huyền khẳng định điều này

Bị nghi ngờ tung ảnh nhạy cảm Bình Minh - Trương Quỳnh Anh để PR phim, Mai Thu Huyền khẳng định điều này

Bị khán giả cho rằng chính là người tung ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh để PR cho phim mới, diễn viên Mai Thu Huyền - nhà sản xuất kiêm nữ chính phim 'Giấc mơ Mỹ' - đã lên tiếng thanh minh về điều này.

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