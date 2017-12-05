Bình Minh và Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật: Ngỡ ngàng với phản ứng của Quang Lê

Mới đây, ca sĩ Quang Lê bất ngờ lên tiếng về scandal lộ ảnh thân mật giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh.

Trong lúc cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi về mối quan hệ giữa Trương Quỳnh Anh và siêu mẫu Bình Minh, ca sĩ Quang Lê bất ngờ lên tiếng về vụ việc này.

Trên trang Facebook cá nhân, giọng ca Về đâu mái tóc người thương chia sẻ: “Ảnh cắt ra từ phim thôi mà, lên phim người ta nude 95% cũng bình thường, chỉ mấy tấm hình thân mật rất ư là bình thường mà làm rùm beng lên ảnh hưởng gia đình người ta!".

Nhiều khán giả cho rằng Quang Lê rất hiểu tâm trạng của đồng nghiệp bởi trước đó, nam ca sĩ cũng từng lộ ảnh "nóng” với bạn gái cũ - Thanh Bi.

Trong khi đó, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ im lặng. Về phía siêu mẫu Bình Minh, anh đã chính thức lên tiếng về loạt ảnh tình cảm được dân mạng phát tán và lan truyền. Nam diễn viên cho biết: "Những hình ảnh đó chỉ là hình hậu trường trong phim, mong mọi người hiểu và đừng thổi phồng câu chuyện lên".

Ngắm trọn đường cong nóng bỏng của Trương Quỳnh Anh Dù đã là 'gái một con' nhưng thân hình của Trương Quỳnh Anh vẫn rất nóng bỏng, nuột nà như chưa hề trải qua sinh nở.

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