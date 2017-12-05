Bình Minh và Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật: Ngỡ ngàng với phản ứng của Quang Lê

Giải trí 05/12/2017 17:09

Mới đây, ca sĩ Quang Lê bất ngờ lên tiếng về scandal lộ ảnh thân mật giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh.

Trong lúc cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi về mối quan hệ giữa Trương Quỳnh Anh và siêu mẫu Bình Minh, ca sĩ Quang Lê bất ngờ lên tiếng về vụ việc này.

Trên trang Facebook cá nhân, giọng ca Về đâu mái tóc người thương chia sẻ: “Ảnh cắt ra từ phim thôi mà, lên phim người ta nude 95% cũng bình thường, chỉ mấy tấm hình thân mật rất ư là bình thường mà làm rùm beng lên ảnh hưởng gia đình người ta!".

Bình Minh và Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật: Ngỡ ngàng với phản ứng của Quang Lê - Ảnh 1
Quang Lê chia sẻ rằng hình ảnh thân mật mà cư dân mạng lan truyền chỉ được cắt ra từ trong phim - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng Quang Lê rất hiểu tâm trạng của đồng nghiệp bởi trước đó, nam ca sĩ cũng từng lộ ảnh "nóng” với bạn gái cũ - Thanh Bi.

Bình Minh và Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật: Ngỡ ngàng với phản ứng của Quang Lê - Ảnh 2
Quang Lê từng điêu đứng vì lộ ảnh nhạy cảm với Thanh Bi trước đó - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ im lặng. Về phía siêu mẫu Bình Minh, anh đã chính thức lên tiếng về loạt ảnh tình cảm được dân mạng phát tán và lan truyền. Nam diễn viên cho biết: "Những hình ảnh đó chỉ là hình hậu trường trong phim, mong mọi người hiểu và đừng thổi phồng câu chuyện lên".

Bình Minh và Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật: Ngỡ ngàng với phản ứng của Quang Lê - Ảnh 3
Dù Bình Minh đã lên tiếng thanh minh nhưng công chúng vẫn tỏ ra hoài nghi - Ảnh: Internet

Ngắm trọn đường cong nóng bỏng của Trương Quỳnh Anh

Ngắm trọn đường cong nóng bỏng của Trương Quỳnh Anh

Dù đã là 'gái một con' nhưng thân hình của Trương Quỳnh Anh vẫn rất nóng bỏng, nuột nà như chưa hề trải qua sinh nở.

Xem thêm
Từ khóa:   quang lê Tim - Trương Quỳnh Anh Bình Minh và Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật Trương Quỳnh Anh

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 39 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 24 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp