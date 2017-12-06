Bị nghi ngờ tung ảnh nhạy cảm Bình Minh - Trương Quỳnh Anh để PR phim, Mai Thu Huyền khẳng định điều này

Giải trí 06/12/2017 16:07

Bị khán giả cho rằng chính là người tung ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh để PR cho phim mới, diễn viên Mai Thu Huyền - nhà sản xuất kiêm nữ chính phim 'Giấc mơ Mỹ' - đã lên tiếng thanh minh về điều này.

Gần đến ngày công chiếu bộ phim điện ảnh Giấc mơ Mỹ, nam chính Bình Minh lại vướng vào vụ ồn ào ảnh tình tứ với Trương Quỳnh Anh. Điều này làm nhiều khán giả nghi ngờ đây là chiêu trò của ê kíp sản xuất tung ra để PR cho phim.

Bị nghi ngờ tung ảnh nhạy cảm Bình Minh - Trương Quỳnh Anh để PR phim, Mai Thu Huyền khẳng định điều này - Ảnh 1
Những hình ảnh thân mật giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh gây xôn xao dư luận vừa qua - Ảnh: Internet

Thậm chí, không ít người đã "ném đá" Mai Thu Huyền - nhà sản xuất kiêm nữ chính phim Giấc mơ Mỹ, vì cho rằng cô đã tung ra loạt ảnh nhạy cảm của hai diễn viên để PR cho bộ phim. Trước vấn đề này, trong buổi phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên đã có những chia sẻ thẳng thắn và đầy bất ngờ.

Bị nghi ngờ tung ảnh nhạy cảm Bình Minh - Trương Quỳnh Anh để PR phim, Mai Thu Huyền khẳng định điều này - Ảnh 2
Nhà sản xuất kiêm nữ chính phim Giấc mơ Mỹ bị nghi ngờ chính là người đã tung loạt ảnh nhạy cảm của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Muốn khóc khi bị cho là người tung ảnh của Bình Minh - Trương Quỳnh Anh

Mai Thu Huyền cho biết cô đã rất buồn cũng như ấm ức đến mức muốn khóc khi bị cho là người tung ra loạt ảnh của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh với mục đích PR cho phim mới của mình sản xuất. 

Nữ diễn viên chia sẻ với Thời Đại: "Tôi chỉ muốn khóc với thông tin này. Làm sao tôi có thể tung ra được khi đấy là ảnh của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh? Làm sao tôi có ảnh này để tung ra chứ? Giả sử ấy là ảnh của Mai Thu Huyền và Bình Minh thì còn nói tôi tự tung để PR được. Tôi làm sao có cơ hội để lấy ảnh của 2 bạn ấy? Đây là giả thuyết hoàn toàn vô lý".

Bị nghi ngờ tung ảnh nhạy cảm Bình Minh - Trương Quỳnh Anh để PR phim, Mai Thu Huyền khẳng định điều này - Ảnh 3
Mai Thu Huyền cho rằng ý kiến nghi ngờ cô tung ảnh của hai diễn viên là hoàn toàn vô lý - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Mai Thu Huyền cũng cho biết bản thân sẽ không bao giờ dùng cách thức nhạy cảm như thế này để sản phẩm của mình được nhiều người biết đến bởi vì cô là người rất coi trọng gia đình.

"Tôi rất quý Trương Quỳnh Anh, Bình Minh. Chẳng những thế, còn quý gia đình của các bạn. Tôi cũng là người có gia đình, có con nhỏ nữa, việc nhúng tay tạo ra scandal cho những người có con nhỏ là chuyện không bao giờ tôi làm. Các con sẽ thấy thế nào nếu như chúng nhìn thấy và đọc được những bài viết về cha mẹ như thế?", nữ diễn viên Những ngọn nến trong đêm giải thích.

Bị nghi ngờ tung ảnh nhạy cảm Bình Minh - Trương Quỳnh Anh để PR phim, Mai Thu Huyền khẳng định điều này - Ảnh 4
Là một người phụ nữ đã có gia đình nên nữ diễn viên không bao giờ muốn dùng những chiêu trò có thể làm ảnh hưởng đến tổ ấm của người khác -  Ảnh: Internet 

Là một người mẹ, tôi thấy thương cho Trương Quỳnh Anh

Nữ diễn viên thú nhận đã có rất nhiều người xúi cô nên làm một cái gì đó để PR cho bộ phim mới. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định những lời đề nghị ấy đều không liên quan đến vụ việc Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Mai Thu Huyền cũng tự tin tuyên bố mình là một nhà sản xuất không bao giờ cố tình dựng chuyện tạo scandal để lợi dụng nghệ sĩ. 

Để chứng minh lời mình nói, nữ diễn viên sinh năm 1979 kể: "Thời điểm tôi làm show Sao Việt toàn năng có Trương Quỳnh Anh tham gia. Trước đêm chung kết, Trương Quỳnh Anh - Tim xảy ra mâu thuẫn, Trương Quỳnh Anh đã mang con ra khỏi nhà. Bao nhiêu người nói với tôi rằng hãy tận dụng sự kiện đó để PR cho show, nhưng tôi từ chối ngay vì thấy thương Trương Quỳnh Anh. Là một người mẹ, tôi hiểu rõ cảm giác đau đớn, sốc đến mức phải ôm con khỏi nhà nó như thế nào. Nhưng tôi chẳng PR gì hết dù cơ hội làm scandal có ngay trước mắt".

Bị nghi ngờ tung ảnh nhạy cảm Bình Minh - Trương Quỳnh Anh để PR phim, Mai Thu Huyền khẳng định điều này - Ảnh 5
Là một người mẹ, Mai Thu Huyền cảm thấy thương cho Trương Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Hiện tại, bị mọi người đổ oan là tung scandal để PR cho phim, Mai Thu Huyền chỉ biết đối diện và tự tin khẳng định không chủ trương đánh đổi tác phẩm mình đầu tư tâm huyết, công sức để nhận về những chỉ trích tiêu cực như vậy từ khán giả.

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