Không chỉ tình tứ với Bình Minh, Trương Quỳnh Anh còn lộ ảnh thân mật với nam diễn viên này

Không quan tâm đến thị phi xung quanh Trương Quỳnh Anh, Minh Luân bất ngờ công khai hình ảnh thân mật như thế này với cô trên trang cá nhân.

Những ngày vừa qua, dư luận bất ngờ "dậy sóng" trước những hình ảnh thân mật trên mức bạn bè của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Ngay sau đó, nam diễn viên Bình Minh đã lên tiếng khằng định những hình ảnh trên là hậu trường phim và mối quan hệ giữa anh với Trương Quỳnh Anh chỉ dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp mà thôi.

Trong khi nữ chính trong loạt ảnh vẫn quyết giữ sự im lặng thì mới đây, theo dòng sự kiện, nam diễn viên Minh Luân đã bất ngờ đăng tải những hình ảnh khá thân mật cùng Trương Quỳnh Anh trên trang Facebook cá nhân. Kèm theo đó là dòng trạng thái khẳng định đây chỉ là những hình ảnh hậu trường phim Thề không gục ngã, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cụ thể, nam diễn viên viết: "Đơn giản đây chỉ là những khoảnh khắc chụp lại để nhớ về những ngày vất vả làm phim. Hãy để những khoảnh khắc ấy là kỷ niệm đẹp chứ đừng hiểu lầm vấn đề mà đẩy mọi chuyện đi quá xa! Ai cũng có một cuộc sống riêng và cần hạnh phúc".

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