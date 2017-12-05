Không chỉ tình tứ với Bình Minh, Trương Quỳnh Anh còn lộ ảnh thân mật với nam diễn viên này

Giải trí 05/12/2017 18:25

Không quan tâm đến thị phi xung quanh Trương Quỳnh Anh, Minh Luân bất ngờ công khai hình ảnh thân mật như thế này với cô trên trang cá nhân.

Những ngày vừa qua, dư luận bất ngờ "dậy sóng" trước những hình ảnh thân mật trên mức bạn bè của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Ngay sau đó, nam diễn viên Bình Minh đã lên tiếng khằng định những hình ảnh trên là hậu trường phim và mối quan hệ giữa anh với Trương Quỳnh Anh chỉ dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp mà thôi.

Không chỉ tình tứ với Bình Minh, Trương Quỳnh Anh còn lộ ảnh thân mật với nam diễn viên này - Ảnh 1
Hình ảnh thân mật giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh khiến dự luận phẫn nộ vì cả hai đều đã lập gia đình - Ảnh: Internet

Trong khi nữ chính trong loạt ảnh vẫn quyết giữ sự im lặng thì mới đây, theo dòng sự kiện, nam diễn viên Minh Luân đã bất ngờ đăng tải những hình ảnh khá thân mật cùng Trương Quỳnh Anh trên trang Facebook cá nhân. Kèm theo đó là dòng trạng thái khẳng định đây chỉ là những hình ảnh hậu trường phim Thề không gục ngã, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cụ thể, nam diễn viên viết: "Đơn giản đây chỉ là những khoảnh khắc chụp lại để nhớ về những ngày vất vả làm phim. Hãy để những khoảnh khắc ấy là kỷ niệm đẹp chứ đừng hiểu lầm vấn đề mà đẩy mọi chuyện đi quá xa! Ai cũng có một cuộc sống riêng và cần hạnh phúc".

Không chỉ tình tứ với Bình Minh, Trương Quỳnh Anh còn lộ ảnh thân mật với nam diễn viên này - Ảnh 2
Diễn viên Minh Luân cùng tham gia bộ phim Thề không gục ngã với Bình Minh và Trương Quỳnh Anh - Ảnh: FBNV

Không chỉ tình tứ với Bình Minh, Trương Quỳnh Anh còn lộ ảnh thân mật với nam diễn viên này - Ảnh 3
Giữa lúc búa rìu dư luận đang vây quanh Trương Quỳnh Anh, Minh Luân không ngần ngại chia sẻ hình ảnh thân thiết với cô - Ảnh: FBNV

Không chỉ tình tứ với Bình Minh, Trương Quỳnh Anh còn lộ ảnh thân mật với nam diễn viên này - Ảnh 4
Khoảnh khắc thân mật giữa nam diễn viên và Trương Quỳnh Anh trong hậu trường phim - Ảnh: FBNV

Không chỉ tình tứ với Bình Minh, Trương Quỳnh Anh còn lộ ảnh thân mật với nam diễn viên này - Ảnh 5
Minh Luân cũng rất thân thiết với Bình Minh - Ảnh: FBNV

Không chỉ tình tứ với Bình Minh, Trương Quỳnh Anh còn lộ ảnh thân mật với nam diễn viên này - Ảnh 6
Hành động này của Minh Luân làm nhiều khán giả tin rằng anh đang khéo léo giải oan cho Bình Minh và Trương Quỳnh Anh giữa "tâm bão" thị phi - Ảnh: FBNV

Bình Minh và Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật: Ngỡ ngàng với phản ứng của Quang Lê

Bình Minh và Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật: Ngỡ ngàng với phản ứng của Quang Lê

Mới đây, ca sĩ Quang Lê bất ngờ lên tiếng về scandal lộ ảnh thân mật giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh.

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