Bà xã Bình Minh 'giận sôi máu' khi con gái nhận xét thế này về ảnh cưới của mình nhiều năm trước

Giải trí 05/01/2018 10:44

Khi đang ngồi chỉ cho con gái xem ảnh cưới của hai vợ chồng, cô bé bất ngờ nói một câu khiến bà xã Bình Minh đứng hình tại chỗ.

Trên trang cá nhân, Anh Thơ - vợ Bình Minh khiến nhiều người thích thú khi chia bức ảnh cưới chụp cách đây 9 năm. Trong hình, nam diễn viên Gái già lắm chiêu tình cảm nhấc bổng vợ lên cao, trong khi đó Anh Thơ mặc bộ váy cưới màu vàng sáng chói và âu yếm nhìn chồng. Cả hai cùng cười rất tươi trong thời khắc sắp thuộc về nhau.

Tuy nhiên, phần chú thích hài hước của bà xã Bình Minh chính là chi tiết thú vị thu hút lượt like và bình luận của cư dân mạng. Theo đó, nữ doanh nhân không mấy vui vẻ khi cho con gái xem hình và bị chê không còn đẹp như xưa.

Bà xã Bình Minh 'giận sôi máu' khi con gái nhận xét thế này về ảnh cưới của mình nhiều năm trước - Ảnh 1
Anh Thơ hài hước kể lại cuộc nói chuyện của hai mẹ con - Ảnh: FBNV

“Con nhìn hình cưới của ba mẹ con biết hồi đó ba thương mẹ lắm nè.

- Sao con biết?

- Ba nhìn mẹ nè, ba ẵm mẹ nè. Bây giờ đâu có đâu, tại mẹ hết đẹp rồi. Ôi giời ơi tui bóp cổ nó đây, grrr... Ba nó đã ẵm nó chạy về phòng trốn” - Anh Thơ hài hước kể lại khoảnh khắc hai mẹ con bàn luận về bức ảnh.

Anh Thơ - Bình Minh kết hôn năm 2008 và đã có hai cô con gái xinh xắn. Mặc dù nam MC Chung Sức thường xuyên dính vào các tin đồn tình ái với nhiều chân dài nóng bỏng trong showbiz nhưng Anh Thơ vẫn luôn tin tưởng chồng.

Nhiều năm qua, chị luôn là hậu phương vững chắc để Bình Minh yên tâm lao động nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Bà xã Bình Minh 'giận sôi máu' khi con gái nhận xét thế này về ảnh cưới của mình nhiều năm trước - Ảnh 2
Anh Thơ hồi tưởng lại một thời tuổi trẻ bằng bức ảnh cưới chụp 9 năm trước - Ảnh: FBNV

Tháng 4 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới, bà xã Bình Minh đã có những trải lòng về quãng thời gian chung sống với chồng điển trai.

"9 năm, một chặng đường không dài không ngắn, nhưng cũng đủ mặn ngọt chua cay trộn lẫn nhau trong các cung bậc cảm xúc của hỉ nộ ái ố. Còn là vợ chồng ngày nào sẽ còn trọn đạo với nhau ngày ấy.

Ai đã trải qua hôn nhân mới hiểu hôn nhân không phải lúc nào cũng khoác lên người chiếc áo màu hồng, có lúc xám xịt, nhưng cùng nhau cố gắng, không chỉ vì 2 nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình của những ngày mới yêu nữa, mà còn lôi kéo thêm 2 nhân vật hơn cả chính chỉ mới xuất hiện ở những tập sau" - Anh Thơ tâm sự.

Bà xã Bình Minh 'giận sôi máu' khi con gái nhận xét thế này về ảnh cưới của mình nhiều năm trước - Ảnh 3
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh: Internet
'Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ vẫn vui vẻ bình thường'

'Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ vẫn vui vẻ bình thường'

Mai Thu Huyền khẳng định không dùng ồn ào của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh để PR phim mới. Cô cho biết nam diễn viên là người bố mẫu mực, yêu thương vợ con.

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