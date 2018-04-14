Vợ chồng Bình Minh 'trốn con' đến thiên đường Maldives hâm nóng tình cảm

Hậu trường 14/04/2018 16:07

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Vợ chồng Bình Minh trốn con đến thiên đường Maldives nghỉ dưỡng để hâm nóng tình yêu.

Tuy chưa đến mùa hè nhưng vợ chồng Bình Minh đã có chuyến du lịch sang chảnh đến thiên đường biển Maldives. Mới đây, doanh nhân Anh Thơ hào hứng khoe với bạn bè loạt ảnh chụp tại một trong những địa điểm đẹp nhất nơi này. 

Dưới chia sẻ của bà xã Bình Minh, nhiều người để lại bình luận ngợi khen sự trẻ trung của cả hai vợ chồng. Chuyến đi này, Bình Minh và vợ tích cực diện đồ cặp, hứa hẹn sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp để khoe với khán giả.

Vợ chồng Bình Minh 'trốn con' đến thiên đường Maldives hâm nóng tình cảm - Ảnh 1
Vợ chồng Bình Minh chụp ảnh selfie trước biển - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Bình Minh là một những cặp đôi chăm chỉ đi du lịch nhất showbiz. Một phần nhờ có điều kiện kinh tế vững vàng, mặt khác cả hai đều muốn có nhiều thời gian bên nhau để hâm nóng tình cảm. Nhờ vậy, sau nhiều năm kết hôn đôi vợ chồng nổi tiếng vẫn luôn hạnh phúc như ngày đầu mới yêu.

Vợ chồng Bình Minh 'trốn con' đến thiên đường Maldives hâm nóng tình cảm - Ảnh 2
Đôi vợ chồng diện áo trẻ trung, chụp ảnh nhí nhảnh như thời mới yêu - Ảnh: FBNV
Vợ chồng Bình Minh 'trốn con' đến thiên đường Maldives hâm nóng tình cảm - Ảnh 3
Anh Thơ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mê hoặc của thiên đường biển Maldives - Ảnh: FBNV
Vợ chồng Bình Minh 'trốn con' đến thiên đường Maldives hâm nóng tình cảm - Ảnh 4
Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ chụp ảnh tình tứ trên đường đến Maldives - Ảnh: FBNV
Bà xã Bình Minh cười tít mắt khi được chồng tổ chức sinh nhật lãng mạn tại Phú Quốc

Bà xã Bình Minh cười tít mắt khi được chồng tổ chức sinh nhật lãng mạn tại Phú Quốc

Anh Thơ cười rạng rỡ khi được ông xã Bình Minh tổ chức tiệc sinh nhật sớm vô cùng ngọt ngào tại Phú Quốc.

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