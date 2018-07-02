Vợ Bình Minh lộ gương mặt khác lạ, cằm nhọn hoắt không nhận ra

Bà xã Bình Minh khiến công chúng bất ngờ khi lộ gương mặt nhọn hoắt lạ lẫm. Anh Thơ bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp.

Trong livestream trò chuyện cách đây không lâu, bà xã Bình Minh khiến cư dân mạng ngỡ ngàng với gương mặt kém sắc. Không chỉ lộ làn da thiếu sức sống, nhợt nhạt, trên mặt Anh Thơ còn xuất hiện nhiều nếp nhăn. Trước nhan sắc xuống cấp đột ngột của bà mẹ hai con, nhiều người không khỏi lo lắng.

Anh Thơ gây bất ngờ với gương mặt kém sắc, làn da không mấy mịn màng - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi cùng ông xã Bình Minh tham gia sự kiện thời trang, Anh Thơ cũng bị chê nhan sắc già nua - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, trong hình ảnh vừa được chia sẻ cách đây vài giờ, Anh Thơ làm nhiều người ngạc nhiên với diện mạo khác lạ của mình. Không chỉ có làn da hồng hào mịn màng, bà xã Bình Binh còn lộ khuôn mặt thon gọn, cùng chiếc cằm dài bất thường. Một số dân mạng hoài nghi có phải bà xã Bình Minh đã thẩm mỹ độn cằm?

Nhiều người ngạc nhiên trước gương mặt khác lạ của Anh Thơ - Ảnh: FBNV

Gương mặt thon gọn cùng chiếc cằm dài khiến nữ doanh nhân bị nghi đã phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Sự thay thay đổi trên gương mặt của bà xã Bình Minh trước đây và hiện tại - Ảnh: FBNV

Lộ nhan sắc thật của vợ Bình Minh sau nhiều scandal tình ái của chồng Xuất hiện trong những clip livestream thời gian gần đây, vợ Bình Minh khiến nhiều người xót xa khi lộ nhan sắc xuống cấp và gương mặt hằn đầy nếp nhăn.

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