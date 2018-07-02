Vợ Bình Minh lộ gương mặt khác lạ, cằm nhọn hoắt không nhận ra

Bà xã Bình Minh khiến công chúng bất ngờ khi lộ gương mặt nhọn hoắt lạ lẫm. Anh Thơ bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp.
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Trong livestream trò chuyện cách đây không lâu, bà xã Bình Minh khiến cư dân mạng ngỡ ngàng với gương mặt kém sắc. Không chỉ lộ làn da thiếu sức sống, nhợt nhạt, trên mặt Anh Thơ còn xuất hiện nhiều nếp nhăn. Trước nhan sắc xuống cấp đột ngột của bà mẹ hai con, nhiều người không khỏi lo lắng.
Thế nhưng, trong hình ảnh vừa được chia sẻ cách đây vài giờ, Anh Thơ làm nhiều người ngạc nhiên với diện mạo khác lạ của mình. Không chỉ có làn da hồng hào mịn màng, bà xã Bình Binh còn lộ khuôn mặt thon gọn, cùng chiếc cằm dài bất thường. Một số dân mạng hoài nghi có phải bà xã Bình Minh đã thẩm mỹ độn cằm?