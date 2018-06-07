Với hình ảnh này, bà xã Bình Minh vô tình hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân của mình

Chia sẻ 1 hình ảnh kèm dòng trạng thái ngắn ngủi, vợ Bình Minh hé lộ cuộc sống hôn nhân thực sự ngoài đời.

Bình Minh – Anh Thơ là cặp đôi từng gánh chịu không ít thị phi của dư luận. Sự chênh lệch về nhan sắc và tuổi tác của cả hai khiến không ít người cho rằng Bình Minh đến với vợ chỉ vì tiền.

Cách đây không lâu, Bình Minh còn vướng scandal tình ái với bạn diễn – ca sĩ Trương Quỳnh Anh. Dù người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận lời đồn này nhưng công chúng vẫn luôn hoài nghi về mối quan hệ của cả hai.



Anh Thơ và Bình Minh rạng rỡ trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Đặc biệt, sau lùm xùm này, nhất cử nhất động trong cuộc sống hôn nhân của Bình Minh luôn nằm trong tầm ngắm của giới truyền thông.

Trước sự nhòm ngó của dư luận, Anh Thơ liên tục chứng minh cuộc sống hôn nhân của mình vẫn vững chắc. Mới đây, bà xã Bình Minh bất ngờ đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên ông xã kèm dòng trạng thái tình tứ: “Cân bằng cuộc sống là đây. Khi bực bạn thân thì lấy công việc làm niềm vui, còn khi mệt vì công việc thì có bạn thân dẫn đi ăn".

Cuộc sống hạnh phúc của Anh Thơ và Bình Minh - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái ngắn của nữ doanh nhân đã ngầm khẳng định mối quan hệ của cô và ông xã rất hòa hợp, không hề có sự rạn nứt. Tuy có những lúc giận hờn nhưng đó chỉ là gia vị giúp hôn nhân thêm mặn nồng.

Hôn nhân của cặp đôi ngày càng hạnh phúc và viên mãn theo thời gian - Ảnh: FBNV

Lê Hoàng: 'Dưới vẻ đẹp rực rỡ của Bình Minh là một cái mỏ vàng lẫn mỏ kim cương' Trong một khoảng thời gian khá dài, Lê Hoàng cho rằng Bình Minh 'mang vẻ đẹp trai để bóp cổ các vai diễn'. Nhưng sau đó, anh dần nhận ra khả năng diễn xuất và nhiều điểm 'hơn người' của MC, diễn viên Bình Minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/voi-hinh-anh-nay-ba-xa-binh-minh-vo-tinh-he-lo-su-that-cuoc-song-hon-nhan-cua-minh-285715.html