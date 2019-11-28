Bị mỉa mai 'khẩu vị mặn' mới lao vào Công Lý, MC Thảo Vân đáp một câu chất lừ

MC Thảo Vân tỏ ra khá bình thản và đáp trả hết sức nhẹ nhàng khi bị một dân mạng chê bai vì kết hôn với nghệ sĩ Công Lý.

Thông tin chương trình Táo Quân sẽ dừng sản xuất sau 16 năm lên sóng khiến nhiều người tiếc nuối, đặc biệt là với những nghệ sĩ đã gắn bó với chương trình suốt nhiều năm. Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân đăng tải loạt ảnh đáng nhớ bên đồng nghiệp suốt hành trình dài đồng hành cùng Táo Quân.

Trong loạt ảnh được đăng tải, gây chú ý nhất là bức ảnh hơn chục năm trước, Thảo Vân đứng cạnh nghệ sĩ Quang Thắng và chồng cũ - NSƯT Công Lý.

Bức ảnh chụp vào năm 2003, trước khi Công Lý và Thảo Vân tổ chức đám cưới - Ảnh: FB

Trong ảnh, bà mẹ đơn thân vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ khiến bạn bè đồng nghiệp xuýt xoa: "Hồi ấy ai cũng trẻ và đẹp chị nhỉ!"; "Ngày xưa em như cô Thắm"; "Lúc ý teen thế chị nhỉ". Nghệ sĩ Vân Dung thốt lên: "Ôi trẻ quá... thanh xuân là đây chứ đâu chị nhỉ".

Tuy nhiên, một tài khoản mạng lại bất ngờ chê bai: "Nhìn anh Công Lý xấu thế kia mà chị cũng lao vào được. Khẩu vị chị mặn quá". Không tỏ thái độ khó chịu hay dùng từ ngữ nặng nề đáp trả, cô hài hước đáp lời: "Thế nên cho đến giờ bệnh thận đã khỏi đâu".

Cách đáp trả hết sức tinh tế của nữ nghệ sĩ khiến người đưa ra bình luận tâm phục khẩu phục, tặng biểu tượng nụ hôn - Ảnh: FB

Thảo Vân và Công Lý kết hôn năm 2004 và từng được xem là cặp đôi đẹp của làng giải trí miền Bắc. Cả hai chia tay năm 2010, con trai chung ở với mẹ. 9 năm sau ngày "đường ai nấy đi", vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ quan hệ bạn bè và dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất khiến bao người trầm trồ.

Chia sẻ chuyện con trai tập hút thuốc, MC Thảo Vân bất ngờ nhắc tên chồng cũ Mới đây, MC Thảo Vân gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện về việc con trai tập hút thuốc trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-mia-mai-khau-vi-man-moi-lao-vao-cong-ly-mc-thao-van-dap-mot-cau-chat-lu-345217.html