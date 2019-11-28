Bị mỉa mai 'khẩu vị mặn' mới lao vào Công Lý, MC Thảo Vân đáp một câu chất lừ

Hậu trường 28/11/2019 11:17

MC Thảo Vân tỏ ra khá bình thản và đáp trả hết sức nhẹ nhàng khi bị một dân mạng chê bai vì kết hôn với nghệ sĩ Công Lý.

Thông tin chương trình Táo Quân sẽ dừng sản xuất sau 16 năm lên sóng khiến nhiều người tiếc nuối, đặc biệt là với những nghệ sĩ đã gắn bó với chương trình suốt nhiều năm. Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân đăng tải loạt ảnh đáng nhớ bên đồng nghiệp suốt hành trình dài đồng hành cùng Táo Quân.

Trong loạt ảnh được đăng tải, gây chú ý nhất là bức ảnh hơn chục năm trước, Thảo Vân đứng cạnh nghệ sĩ Quang Thắng và chồng cũ - NSƯT Công Lý.

mc thao van va cong ly
Bức ảnh chụp vào năm 2003, trước khi Công Lý và Thảo Vân tổ chức đám cưới - Ảnh: FB

Trong ảnh, bà mẹ đơn thân vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ khiến bạn bè đồng nghiệp xuýt xoa: "Hồi ấy ai cũng trẻ và đẹp chị nhỉ!"; "Ngày xưa em như cô Thắm"; "Lúc ý teen thế chị nhỉ". Nghệ sĩ Vân Dung thốt lên: "Ôi trẻ quá... thanh xuân là đây chứ đâu chị nhỉ".

Tuy nhiên, một tài khoản mạng lại bất ngờ chê bai: "Nhìn anh Công Lý xấu thế kia mà chị cũng lao vào được. Khẩu vị chị mặn quá". Không tỏ thái độ khó chịu hay dùng từ ngữ nặng nề đáp trả, cô hài hước đáp lời: "Thế nên cho đến giờ bệnh thận đã khỏi đâu".

mc thao van va cong ly 1
Cách đáp trả hết sức tinh tế của nữ nghệ sĩ khiến người đưa ra bình luận tâm phục khẩu phục, tặng biểu tượng nụ hôn - Ảnh: FB

Thảo Vân và Công Lý kết hôn năm 2004 và từng được xem là cặp đôi đẹp của làng giải trí miền Bắc. Cả hai chia tay năm 2010, con trai chung ở với mẹ. 9 năm sau ngày "đường ai nấy đi", vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ quan hệ bạn bè và dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất khiến bao người trầm trồ.

Chia sẻ chuyện con trai tập hút thuốc, MC Thảo Vân bất ngờ nhắc tên chồng cũ

Chia sẻ chuyện con trai tập hút thuốc, MC Thảo Vân bất ngờ nhắc tên chồng cũ

Mới đây, MC Thảo Vân gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện về việc con trai tập hút thuốc trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Thảo Vân Công Lý Thảo Vân và Công Lý

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 28 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 28 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026