Bị mỉa mai già vẫn thích thể hiện với gái trẻ, nghệ sĩ Chí Trung đáp trả gay gắt

Hậu trường 24/05/2020 10:15

Không im lặng cho qua, nghệ sĩ Chí Trung đã lên tiếng đáp trả khi bị một dân mạng nói lời kém duyên.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung hào hứng chia sẻ bức ảnh tràn đầy sức sống trong ngày đầu tháng âm lịch. Anh tag tên bạn gái Ý Lan vào bài viết: "Mùng một đầu tháng sau Covid chúc các bạn tràn đầy năng lượng như... tớ đây!".

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Vẻ trẻ trung của nam nghệ sĩ ở tuổi 59 được nhiều đồng nghiệp ngợi khen - Ảnh: FB

Trong ảnh, nghệ sĩ hài Chí Trung diện quần jean, áo thun và đeo kính vô cùng phong độ. "Táo giao thông" được ngợi khen hết lời bởi vẻ trẻ trung ở tuổi 59: "Đẹp trai và phong độ quá anh trai ơi", "Thanh niên quá", "Phong độ quá chú", "Công nhận, trông sếp lúc nào cũng khí thế bừng bừng"...

Trong vô số lời khen dành cho NSƯT Chí Trung, bất ngờ một anti-fan lại buông lời mỉa mai kém duyên. Người này cho rằng nam nghệ sĩ sinh năm 1961 đang cố thể hiện với bạn gái kém tuổi. Cụ thể, người này viết: "Già rồi thể hiện với gái trẻ làm gì?". Trước bình luận này, anh tỏ thái độ khó chịu và lập tức phản pháo: "Thế để tôi thể hiện với mẫu thân bạn nhé". Thái độ gay gắt của nam nghệ sĩ khiến anti-fan phải im lặng.

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Chí Trung không ngần ngại đáp trả khi bị móc mỉa 'cưa sừng làm nghé' - Ảnh: FB
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Nghệ sĩ Chí Trung và bạn gái mới Ý Lan - Ảnh: FB

Đầu năm 2020, khán giả Việt tiếc nuối trước thông tin nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền "đường ai nấy đi" sau hơn 30 năm gắn bó. Điều khiến dư luận xôn xao là bạn gái mới của nam danh hài - doanh nhân Ý Lan lại là người đầu tiên công khai chuyện này. Cũng vì điều này mà Chí Trung nhận về không ít lời khó nghe xoay quanh chuyện ly hôn và tình yêu với bạn gái kém tuổi.

Là người hiếm hoi lên tiếng về chuyện ly hôn của NS Chí Trung, MC Phí Linh nói gì?

Là người hiếm hoi lên tiếng về chuyện ly hôn của NS Chí Trung, MC Phí Linh nói gì?

MC Phí Linh nói lên suy nghĩ của bản thân khi là người phỏng vấn và trực tiếp nghe nghệ sĩ Chí Trung trút hết nỗi lòng chuyện ly hôn.

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Từ khóa:   Chí Trung NSƯT Chí Trung bạn gái Chí Trung

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