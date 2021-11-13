"Tôi muốn làm rõ chiếc gương này để dẹp đi drama không đáng có. Mọi người xem xong thì đừng hỏi han, cà khịa tôi nữa" – Ngọc Trinh nói.

Sau dính ồn ào bị tố mua gương fake sống ảo, mới đây, trên kênh Youtube của Ngọc Trinh đã đăng tải một clip quay lại cảnh giới thiệu hai món đồ đắt tiền của cô. Cụ thể, trong đoạn clip, nữ hoàng nội y cho biết hai món đồ vừa tậu được khá đắt tiền và đều được chọn màu hồng. Cô chia sẻ: "Món đồ màu hồng đầu tiên tôi tậu được là chiếc bàn bi a này. Nó được thiết kế từ kiểu dáng tới màu sắc đều dành riêng cho tôi. Đây cũng là một trong số ít những chiếc bàn bi a độc đáo được thiết kế riêng tại Việt Nam, gọi là nội thất giải trí, một loại nội thất mới của giới nhà giàu.

Vì là nội thất giải trí dành cho giới nhà giàu nên chiếc bàn bi a này khá đắt, tôi mua với giá 169 triệu. Anh Vũ Khắc Tiệp cũng có một chiếc bàn bi a như thế này nhưng đắt tiền hơn, cỡ 270 triệu lận. Tôi rất thích đánh bi a và đánh cực giỏi vì đó là nghề của tôi khi mới từ quê lên Sài Gòn cách đây 15 năm". Ngọc Trinh khoe kỹ thuật chơi bi a điêu luyện bên chiếc bàn mới đập hộp giá 169 triệu đồng - Ảnh: Cắt từ clip Tiếp đó, đáng chú ý nhất, Ngọc Trinh quay cận cảnh chiếc gương hiệu đắt tiền gây sóng gió suốt thời gian qua. Không chỉ vậy, cô còn quay cả mã số sản phẩm và nói:

"Chiếc gương này có đường vân uốn lượn đúng kiểu sóng gió nên mua về một cái là sóng gió luôn. Tôi chẳng hiểu sao mua có cái gương thôi mà cũng sóng gió, bị nói này nói nọ. Tên của chiếc gương này là Ultrafragola, còn hãng sản xuất nó có tên là Poltronova. Lần đầu tôi thấy chiếc gương này ở trên Instagram của một người. Tôi thích nên tìm tòi rồi đặt từ nước ngoài, về tới Việt Nam là 380 triệu gồm thuế, phí. Mỗi chiếc gương của hãng này đều có mã số riêng và tôi phải mất khá lâu mới mang được nó về Việt Nam. Nói chung, tôi thích mua những món đồ trang trí nhà cửa mang tính ứng dụng. Từ khi mua chiếc gương này về, tôi chuyên soi gương và sống ảo. Tôi muốn làm rõ chiếc gương này để dẹp đi drama không đáng có. Mọi người xem xong thì đừng hỏi han, cà khịa tôi nữa". Ngọc Trinh làm rõ vấn đề dùng gương fake - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, cách đây vài tuần, Ngọc Trinh bị cộng đồng mạng bóc mẽ dùng gương hiệu fake. Thậm chí, đại diện của hãng cũng trả lời: "Chúng tôi chưa từng nhận được yêu cầu đặt hàng của nhân vật trên". Đại diện Poltronova cho biết, họ chưa từng sản xuất chiếc gương với màu sắc lệch chuẩn như vậy. Điều này khiến Ngọc Trinh trở thành trò cười cho cư dân mạng, bị cà khịa liên tục.

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