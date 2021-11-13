Một huyện ở Quảng Bình 'chưa thể thống kê báo cáo' về hoạt động cứu trợ lũ lụt của Thủy Tiên: Nguyên nhân do đâu?

UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) thông tin bất ngờ về việc rà soát số tiền Thủy Tiên cứu trợ đợt miền Trung lũ lụt năm 2020.

Theo VTC news đưa tin liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên vào năm 2020, ngày 12/11, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê, báo cáo bằng văn bản. Tuy nhiên, công tác thống kê vẫn chưa thể thực hiện được như yêu cầu của Bộ Công an.

Cụ thể nguyên nhân là do khi ca sĩ Thủy Tiên về hỗ trợ người dân sau đợt lũ cuối năm 2020, cô và đoàn đã về thẳng địa phương mà không thông qua UBND huyện.

Khi về các xã, ngoài một số lượng nhất định như kế hoạch ban đầu, Thủy Tiên cũng chủ động hỗ trợ tiền mặt cho một số người dân theo kiểu tùy tâm, tùy người, không cố định mức tiền cụ thể nên công tác thống kê gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh 'cô Tiên' dầm mưa, lội lụt vào tận nơi để hỗ trợ người dân gây xúc động - Ảnh: Internet

Trước đó, tháng 10/2021, UBND huyện Lệ Thủy đã yêu cầu các địa phương cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, chất liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) trên địa bàn huyện năm 2020.

Ngay sau đó, huyện Lệ Thủy đã có văn bản triển khai việc này về các xã phường. Tuy nhiên, kết quả thu được hiện chưa đạt như yêu cầu của Bộ Công an.

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