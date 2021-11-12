'Tinh nghịch' từ trong bụng mẹ nên nữ ca sĩ Vbiz này bị 'ấn định' giới tính nam trong giấy khai sinh suốt 14 năm trời

Hậu trường 12/11/2021 09:10

Nguyên nhân của sự nhầm lẫn xuất phát từ chính tính cách tinh nghịch của nữ ca sĩ Vbiz này.

Sự ra đời của một đứa trẻ là nỗi mong chờ và niềm vui khôn xiết của biết bao người làm cha làm mẹ. Nhiều gia đình chuẩn bị kỹ càng hành trang cho con bước vào đời và việc làm giấy khai sinh tất nhiên cũng không thể thiếu. Từ việc này cũng xảy ra không ít trường hợp "dở khóc dở cười", điển hình như 1 sao nữ Vbiz phải chịu mang giới tính nam trong suốt 14 năm thơ ấu.

'Tinh nghịch' từ trong bụng mẹ nên nữ ca sĩ Vbiz này bị 'ấn định' giới tính nam trong giấy khai sinh suốt 14 năm trời - Ảnh 1
Miu Lê gặp sự cố 'dở khóc dở cười' vì giấy khai sinh mang giới tính nam trong suốt 14 năm - Ảnh: Internet

Tại buổi phỏng vấn với Doanh nghiệp và Tiếp thị, ca sĩ Miu Lê từng chia sẻ câu chuyện "trớ trêu" về việc mang giới tính năm trong giấy khai sinh. Nữ ca sĩ cũng tự nhận bản thân có tính cách mạnh mẽ, khá giống con trai và quậy phá từ khi còn trong bụng mẹ nên đó cũng là một phần lý do khiến cô vướng phải "danh phận" là một cậu nhóc.

"Thời mẹ mang thai tôi, công nghệ chưa tiên tiến nên không thể siêu âm xác định được giới tính chính xác mà dựa vào mức độ "quậy phá" trong bụng, các thành viên trong gia đình cho rằng tôi sẽ là một bé trai.

Mọi người còn đặt sẵn tên và làm khai sinh cho tôi là Lê Anh Nhật. Vậy là đến khi chào đời, tôi đành mang "danh phận" là một cậu nhóc. Mãi đến năm lớp 9, tôi mới được đi sửa tên trong giấy khai sinh thành Lê Ánh Nhật và giới tính là nữ" - Miu Lê hài hước chia sẻ.

'Tinh nghịch' từ trong bụng mẹ nên nữ ca sĩ Vbiz này bị 'ấn định' giới tính nam trong giấy khai sinh suốt 14 năm trời - Ảnh 2
Từng quậy phá, tinh nghịch nhưng nhìn vào Miu Lê của hiện tại, người ta chỉ thấy một nữ ca sĩ Vbiz cá tính, xinh đẹp muôn phần nhờ quá trình nỗ lực giảm cân - Ảnh: Internet

Chia sẻ ngoài lề về thời thơ ấu, Miu Lê cho rằng bản thân khá "men" vì chỉ chơi với con trai, toàn tham gia vào những trò thô bạo như rượt đuổi, đánh nhau, bắn bi mà "phái yếu" thường dè chừng. Đặt vào trường hợp nếu Miu Lê trở thành con trai trong 1 ngày, nữ ca sĩ thoải mái bộc bạch:

"Tôi nghĩ nếu là con trai một ngày, mình sẽ làm những điều mà con gái hay sợ nhất đó là xấu. Tôi sẽ dũng cảm đi nắng mà không phải che chắn găng tay, khẩu trang, đồng thời cũng thử nghiệm phong cách mình thích ở con trai đó là quần jean, áo phông trắng kết hợp giày thể thao".

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