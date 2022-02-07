Bị hỏi thẳng về sự cố 'mất show' ở Mỹ vì nữ đại gia, Đàm Vĩnh Hưng đáp trả 'cực gắt'

Hậu trường 07/02/2022 15:28

Khi khán giả vào hỏi chuyện về vụ hủy show diễn ở Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại đáp trả thẳng thắn.

Sau khi vướng hàng loạt thị phi trong làng giải trí Việt trong năm vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng chua chát nhận những tổn thất nặng nề về danh tiếng, và vô cùng tổn thương về mặt tinh thần. Song, vượt qua những tổn thất về tinh thần lẫn vật chất, nam ca sĩ cũng đã có những buổi biểu diễn vào đầu năm mới.

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng hình ảnh và xác nhận thông tin đã đến Mỹ. Trên trang cá nhân, "Ông hoàng nhạc Việt" chia sẻ rằng: "Hello. Morning USA. Chào buổi tối Việt Nam. Hưng đã đến nơi an toàn ngon lành. Giờ về nhà xíu rồi lên Casino Morongo để hát 2 bài đây. Các tình yêu ở America ơi. Điểm danh nha".

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Hình ảnh mới nhất của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý là bên dưới bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng, cư dân mạng vào hỏi về tin đồn nam ca sĩ vì vướng hàng tá ồn ào nên đã bị hủy show ở Mỹ. Lập tức, nam ca sĩ liền đáp trả ngay: "Đừng bao giờ tin em ơi. Ngoại trừ khi anh công bố".

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết, anh có nhận lời mời diễn tại San Jose nhưng đã từ chối. Lý do là vì: "San Jose có mời em. Nhưng em mới hát ở đây. Em sợ mọi người chán nên không nhận".

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Màn đáp trả của nam ca sĩ khi bị hỏi thẳng về sự cố mất show tại Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình
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NNam ca sĩ tiếp tục những hoạt động mạnh mẽ trở lại trong làng nhạc - Ảnh: FBNV

Trước đó, vào tối mồng 1 Tết, nữ đại gia bất ngờ tuyên bố ủng hộ ngôi sao bằng cách "chốt" 80 vé xem Đàm Vĩnh Hưng hát tại phòng trà ở TP.HCM. Dù vậy cách nói của nữ đại gia lại bao hàm nhiều ý mỉa mai. Sau đó, nhiều người cũng kéo đến phòng trà và tạo nên đám đông huyên náo. Sang mồng 3, mồng 4 Tết, nữ CEO tiếp tục "tung hỏa mù" chuyện đi xem Đàm Vĩnh Hưng hát ở nhiều tụ điểm khác nhau nhưng cuối cùng lại "quay xe" không đến. Vì nữ CEO đại gia mà nam ca sĩ đã nhận khá nhiều phản hồi tiêu cực trên mạng xã hội.

Về phía Đàm Vĩnh Hưng, sau khi được minh oan trong việc liên quan tới kêu gọi tiền từ thiện, bên cạnh những hoạt động mạnh mẽ trở lại trong làng nhạc, anh tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng vụ kiện những người đã vu khống để lấy lại danh dự cho bản thân.

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