Mới đây, con nuôi Hoài Linh khiến mọi người vừa bất ngờ vừa hoang mang vì ngoại hình "phát tướng" nhận không ra.

Mới đây, hình ảnh nam ca sĩ Hoài Lâm chụp cùng một người bạn được lan truyền khắp nơi. Bức hình được chụp sau Tết, cho thấy rõ ngoại hình hiện tại của con nuôi Hoài Linh. Không còn vẻ ngoài thư sinh, phong lưu, nam ca sĩ hiện tại phát tướng trông thấy, tăng khá nhiều cân. Thậm chí, nếu không có hình xăm đặc trưng trên cổ, nhiều người hâm mộ của anh chàng còn cho rằng đây không phải là Hoài Lâm vì vóc dáng thay đổi quá nhiều.

Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên Hoài Lâm khiến mọi người hoang mang vì tăng cân quá đà. Trước đó, đã có đôi lần nam ca sĩ xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác, nước da ngăm đen và mũm mĩm hơn.

Hoài Lâm phát tướng, da ngâm đen hơn và phong cách ăn diện cũng thay đổi - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn soi kĩ bức hình của anh chàng, phát hiện ra điểm gây bất ngờ hơn. Ngón tay áp út bên bàn tay trái của nam ca sĩ đã đeo một chiếc nhẫn nhỏ. Đây là dấu hiệu của việc đã kết hôn.

Sau khi xác nhận đã tan vỡ với Cindy Lư, nam ca sĩ lui về ở ẩn. Tuy nhiên, đời tư của Hoài Lâm trong giai đoạn này được chú ý hơn cả. Tháng 11/2021, nam ca sĩ công khai hẹn hò hotgirl nhỏ hơn nhiều tuổi. Do đó, dư luận mới càng xôn xao, đồn đoán không ngừng rằng liệu có phải cặp đôi đã thực sự kết hôn như thông tin họ chia sẻ trên mạng xã hội.

Hoài Lâm gây xôn xao khi công khai trạng thái 'Đã kết hôn' với một cô gái trẻ tên Kim Ngân - Ảnh: Internet

Dù được hậu thuẫn vững chắc từ bố nuôi là danh hài Hoài Linh, thế nhưng sự nghiệp của ca sĩ Hoài Lâm trong những năm gần đây chẳng mấy nổi bật. Hiện tại, phía nam ca sĩ vẫn chưa

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