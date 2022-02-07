Con nuôi Hoài Linh xuất hiện với ngoại hình gây sửng sốt, vô tình để lộ tình trạng hôn nhân?

Hậu trường 07/02/2022 14:10

Mới đây, con nuôi Hoài Linh khiến mọi người vừa bất ngờ vừa hoang mang vì ngoại hình "phát tướng" nhận không ra.

Mới đây, hình ảnh nam ca sĩ Hoài Lâm chụp cùng một người bạn được lan truyền khắp nơi. Bức hình được chụp sau Tết, cho thấy rõ ngoại hình hiện tại của con nuôi Hoài Linh. Không còn vẻ ngoài thư sinh, phong lưu, nam ca sĩ hiện tại phát tướng trông thấy, tăng khá nhiều cân. Thậm chí, nếu không có hình xăm đặc trưng trên cổ, nhiều người hâm mộ của anh chàng còn cho rằng đây không phải là Hoài Lâm vì vóc dáng thay đổi quá nhiều.

Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên Hoài Lâm khiến mọi người hoang mang vì tăng cân quá đà. Trước đó, đã có đôi lần nam ca sĩ xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác, nước da ngăm đen và mũm mĩm hơn. 

hoai lam
Hoài Lâm phát tướng, da ngâm đen hơn và phong cách ăn diện cũng thay đổi - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn soi kĩ bức hình của anh chàng, phát hiện ra điểm gây bất ngờ hơn. Ngón tay áp út bên bàn tay trái của nam ca sĩ đã đeo một chiếc nhẫn nhỏ. Đây là dấu hiệu của việc đã kết hôn. 

Sau khi xác nhận đã tan vỡ với Cindy Lư, nam ca sĩ lui về ở ẩn. Tuy nhiên, đời tư của Hoài Lâm trong giai đoạn này được chú ý hơn cả. Tháng 11/2021, nam ca sĩ công khai hẹn hò hotgirl nhỏ hơn nhiều tuổi. Do đó, dư luận mới càng xôn xao, đồn đoán không ngừng rằng liệu có phải cặp đôi đã thực sự kết hôn như thông tin họ chia sẻ trên mạng xã hội.

hoai lam 1
Hoài Lâm gây xôn xao khi công khai trạng thái 'Đã kết hôn' với một cô gái trẻ tên Kim Ngân - Ảnh: Internet

Dù được hậu thuẫn vững chắc từ bố nuôi là danh hài Hoài Linh, thế nhưng sự nghiệp của ca sĩ Hoài Lâm trong những năm gần đây chẳng mấy nổi bật. Hiện tại, phía nam ca sĩ vẫn chưa 

Liên quan đến buổi diễn của Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần đã mỉa mai nhân vật nào đó cực gắt ngay ngày đầu năm

Liên quan đến buổi diễn của Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần đã mỉa mai nhân vật nào đó cực gắt ngay ngày đầu năm

Trên trang cá nhân, Trang Trần bất ngờ chia sẻ về đêm diễn của Đàm Vĩnh Hưng và thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Lâm con nuôi Hoài Linh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?