Bị dân mạng 'góp ý', Trang Trần 'nổi đóa' kể luôn chi phí 'khủng' nuôi ái nữ chẳng thua kém rich kid

Những chi phí nuôi con gái đầu lòng được cựu người mẫu Trang Trần tiết lộ khiến dân mạng phải 'sốc' vì quá ngạc nhiên.

Trang Trần là một trong những cái tên "hot" được nhiều người chú ý đến khi cô liên quan đến ồn ào chuyện từ thiện trong thời gian gần đây. Mới đây, trong livestream của Trang Trần, nhiều bình luận cho rằng cô nên tu tâm tích đức cho con gái thay vì lên mạng xã hội chửi rủa. Đọc được ý kiến đó, cựu người mẫu không dễ gì bỏ qua và đáp trả thẳng thắn, đồng thời tiết lộ luôn với mọi người về chi phí khủng mà cô đã nuôi ái nữ từ lúc cô bé ra đời.

Trang Trần chia sẻ: "Con chị từ lúc lọt lòng đã uống vitamin đầy đủ. Chưa kể tới việc con chị từ bé đẻ ra đã uống sữa mẹ dặm thêm sữa Mỹ, Nhật. Tới 1 tuổi rưỡi đã uống sữa Mỹ không rồi. 1 hộp sữa con chị uống là 53 - 58 nghìn đồng, ngày con chị uống 4 hộp. Tối cháu lại uống sữa của Úc. 1 tháng riêng tiền sữa của con chị là tầm 8,6 triệu đồng. Tiền tài xế và giúp việc của con chị mỗi tháng là 20 triệu. Cháu đi học trường 1 năm là 500 triệu. Sương sương con tiêu của mẹ 1 tháng là 35 - 40 triệu, chưa kể đi du lịch.

Xưa giờ con chị chỉ mặc đồ hiệu đó, sau này chị ủng hộ thằng em kinh doanh nên mới cho con mặc đồ của nó, nên đừng rủa chị là sống để phúc cho con. Phúc chị tạo để lại cho con 3 đời chưa hết". Sau khi nghe tiết lộ của cựu người mẫu, đông đảo dân mạng đều khá "sốc" với mức chi phí "khủng" mà cô đã bỏ ra để nuôi nấng bé Kiến Lửa. Trang Trần và con gái Kiến Lửa. Thực tế, Trang Trần cũng từng làm dân mạng "mắt tròn mắt dẹt" khi mua tặng một mảnh đất cho con gái trong dịp sinh nhật. Bên cạnh đó, cô và chồng cũng hết mực cưng chiều công chúa nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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