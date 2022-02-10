Lâm Khánh Chi chia sẻ, cô vừa trải qua một cú sốc khi ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Cô cũng kể về cái Tết buồn của mình khi bị hiểu nhầm là có người thứ 3...

Vừa qua, ồn ào cuộc hôn nhân của vợ chồng Lâm Khánh Chi và Phi Hùng rạn nứt gây xôn xao dư luận. Đặc biệt là khi chồng cũ của nữ ca sĩ tố cô ngoại tình. Mới đây, chiều 9/2, Lâm Khánh Chi đã nói về chuyện đổ vỡ hôn nhân với chồng cũ và cho biết hiện vẫn rất "sốc" trước thông tin bị tố mình có người thứ 3. Chia sẻ với Người Đưa Tin, Lâm Khánh Chi cho hay: "Tôi khẳng định, trong 4 năm sống với chồng cũ Trần Phi Hùng, tôi không có người thứ 3. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ yêu ai khác ngoài chồng mình, nên không thể có chuyện ngoại tình. Hết duyên thì chúng tôi chia tay chứ không có chuyện người thứ 3 ở đây.

Nhiều người hỏi sao giờ Chi mới lên tiếng? Tôi vẫn sốc vì những thông tin không đúng về mình. Tôi tránh nhắc đến hôn nhân không còn hạnh phúc vì không muốn chuyện riêng tư làm khán giả lo lắng. Tôi nghĩ bản thân chịu đựng được và mọi chuyện sẽ qua. Mặt khác, tôi lại áp lực khi hôn nhân của tôi từng được nhiều người trong cộng đồng LGBT ngưỡng mộ. Tôi không muốn hình ảnh đó sụp đổ. Trong những năm tháng sống với nhau, tôi và chồng cũ từng hạnh phúc, nhưng mọi chuyện đã qua rồi thì không nên nghĩ nhiều nữa. Nhiều lúc tôi tự trấn an rằng duyên nợ chúng tôi đã hết, để nhẹ lòng". Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng đã có 5 năm chung sống hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ cũng tâm sự thêm: "Thực sự, thời gian qua tôi trải qua một cái Tết buồn vì bị đổ oan. Cách đây hai tuần, bé được cha đón về chơi. Người chăm trẻ nói lại với tôi con trai hỏi cha: "Ba có thương mẹ không?" và chồng cũ của tôi chỉ im lặng. Hiện tại, tôi đã kinh doanh trở lại, tôi muốn vùi vào công việc để không buồn và lo cho kinh tế vững chắc cho con trai.

Dù con trai ở với tôi, tôi tạo điều kiện thoải mái cho Phi Hùng gặp và chơi với con. Hai tháng qua, thi thoảng, tôi còn nhắn tin hỏi thăm người cũ về công việc, cuộc sống. Nhưng bây giờ, có lẽ chúng tôi khó nói chuyện với nhau. Tôi mong rằng, chuyện sẽ dừng lại ở đây. Ai cũng có cuộc sống của mình, tôi không muốn mình bị ảnh hưởng bởi những thông tin không hay về mình nữa. Tôi muốn bình yên bên con trai và lo cho con có cuộc sống tốt nhất". Lâm Khánh Chi chia sẻ vừa trải qua một cú sốc khi ly hôn chồng sau 5 năm chung sống - Ảnh: Internet Trước đó, chồng cũ của Lâm Khánh Chi nhất mực khẳng định anh phát hiện Lâm Khánh Chi đem lòng yêu người khác khoảng 1 năm nay. Phi Hùng cho hay: "Tôi cảm thấy sốc, khó tin khi phát hiện cô ấy tâm sự với một người bạn là đang rất khổ tâm, khó xử khi phải chọn giữa tôi và Song Duy. Cô ấy nói với tôi là tình nghĩa còn Song Duy là người hiện tại cô ấy yêu. Thế nhưng khi tôi hỏi, vợ cũ vẫn chối, nói họ chỉ là chị em. Tất cả nhân viên làm việc bên cạnh Lâm Khánh Chi hàng ngày đều nhìn thấy và biết mối quan hệ đó nhưng đến giờ, cô ấy vẫn không thừa nhận. Đang ở với chồng mà cô ấy còn đưa ra so sánh, lựa chọn với người khác như thế. Theo tìm hiểu của tôi, họ đã quen nhau gần cả năm. Tôi không định nói ra chuyện này nhưng hiện áp lực dư luận quá lớn, khiến tôi chịu hết nổi. Tôi cần nói rõ ràng một lần để các fan của Lâm Khánh Chi và tất cả khán giả hiểu rõ sự việc".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chong-cu-to-ngoai-tinh-lam-khanh-chi-tam-su-toi-van-soc-vi-nhung-thong-tin-khong-dung-ve-minh-449361.html